Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире 24 Канала впервые объяснил, с какими предложениями не согласилось военное руководство и почему их сочли нецелесообразными. Он также рассказал, почему не хватало представленному плану реформы и как происходило взаимодействие с министром обороны.

Генштаб отклонил два предложения

После презентации изменений Генеральный штаб поддержал почти все предложенные решения. Возражения возникли лишь по двум пунктам, а позиция военного руководства была изложена в отдельных документах с подробным обоснованием.

Мы не согласились лишь с двумя предложенными позициями. Все остальные вопросы поддержали,

– рассказал Гнатов.

Первое предложение предусматривало передачу управления всеми территориальными центрами комплектования от Сухопутных войск непосредственно Генеральному штабу. Причины несогласия зафиксированы в документе, с которым в пределах компетенции могут ознакомиться комиссии или эксперты.

Второе касалось оповещения граждан на улицах. Предлагалось, чтобы этим занимались исключительно сотрудники Национальной полиции, однако Генштаб также не поддержал такой подход и письменно объяснил свою позицию. После этого проводились новые презентации, рабочие встречи и обсуждения, однако четкого документа с последовательностью будущих изменений так и не появилось.

Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того, чтобы сделать первые шаги и составить документ, полгода, наверное, достаточно,

– подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

В то же время программу представили народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Некоторые из них обращались к Гнатову за разъяснениями, однако он не мог объяснить детали, поскольку не был ознакомлен с полным содержанием представленного им плана.

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