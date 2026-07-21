Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в ефірі 24 Каналу вперше пояснив, з якими пропозиціями не погодилося військове керівництво та чому їх вважали недоцільними. Він також розповів, чого бракувало представленому плану реформи і як відбувалася взаємодія з міністром оборони.

Генштаб відхилив дві пропозиції

Після презентації змін Генеральний штаб підтримав майже всі запропоновані рішення. Заперечення виникли лише щодо двох пунктів, а позицію військового керівництва виклали в окремих документах із детальним обгрунтуванням.

Ми не погодилися лише з двома позиціями, які були запропоновані. Усі інші питання підтримали,

– розповів Гнатов.

Перша пропозиція передбачала передання управління всіма територіальними центрами комплектування від Сухопутних військ безпосередньо Генеральному штабу. Причини незгоди зафіксовані в документі, з яким у межах компетенції можуть ознайомитися комісії або експерти.

Друга стосувалася оповіщення громадян на вулицях. Пропонувалося, щоб цим займалися виключно працівники Національної поліції, однак Генштаб також не підтримав такий підхід і письмово пояснив свою позицію. Після цього відбувалися нові презентації, робочі зустрічі та обговорення, однак чіткого документа з послідовністю майбутніх змін так і не з'явилося.

Плану реформи я так і не побачив. Можливо, не вистачило часу на впровадження, але для того, щоб зробити перші кроки й написати документ, пів року, напевно, достатньо,

– наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Програму водночас презентували народним депутатам і керівникам парламентських фракцій. Деякі з них зверталися до Гнатова по уточнення, однак він не міг пояснити деталі, оскільки не був ознайомлений із повним змістом представленого їм плану.

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