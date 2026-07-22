За последние полгода Украина, несмотря на давление со стороны США, сумела создать переломную ситуацию в войне, что признают западные спецслужбы. Это произошло именно в то время, когда Министерство обороны возглавлял Михаил Федоров. И именно в сотрудничестве с украинской армией под руководством Александра Сырского удалось достичь такого результата.

Однако начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в беседе с 24 Каналом изложил свое видение ситуации в отношении перелома в ходе войны. Он обратил внимание на то, какими усилиями удалось приблизиться к этой ситуации.

Как Украине удалось изменить ситуацию в войне?

"Все результаты, которые мы видим на поле боя, к сожалению, не достигаются за полгода. Ситуация, сложившаяся на фронте, – это длительные усилия по воплощению в жизнь замысла стратегической операции по обороне нашей страны. А также по созданию условий для проведения наступательных действий, которые в конечном итоге вынудят противника к ведению переговоров на выгодных для нас условиях", – пояснил начальник Генштаба.

Этот план, по его словам, не был подписан ни полгода, ни даже год назад. Это длительная последовательная работа на стратегическом уровне по достижению таких целей. Это усилия всех составляющих страны. Эту деятельность нельзя описывать исключительно как деятельность Вооруженных Сил, потому что, если они должным образом не укомплектованы, то не способны выполнять задачи.

Всем известно, какими были показатели призыва граждан на военную службу в середине 2025 года. Благодаря ряду организационных мер, а также мерам на уровне Министерства обороны и парламента нам удалось улучшить укомплектование Вооруженных Сил и создать условия для формирования наступательной группировки,

– подчеркнул он.

Год назад, уверен Гнатов, это было невозможно. Тогда сложилась очень тяжелая ситуация, и все усилия были сосредоточены лишь на том, чтобы остановить противника, не дать ему стремительно продвигаться.

Гнатов объяснил, сложилась ли на войне переломная ситуация: смотрите видео

Он напомнил о событиях после захвата Авдеевки, когда ситуация на фронте развивалась очень стремительно: каждый день Украина теряла километры территории, населенные пункты. Это послужило основой для внешнеполитической обстановки, когда партнеры начали задумываться, нужно ли принуждать к миру в том виде, в каком он есть, то есть фактически признать Россию и Владимира Путина победителями.

В то же время благодаря усилиям многих функциональных структур государства удалось обеспечить Силы обороны необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, дронами, НРК и другими средствами. И все это в совокупности позволило достичь таких результатов. Это точно не результат полугодовой работы, как бы ни хотелось, чтобы она так выглядела,

– уверен Андрей Гнатов.

Он отметил, что воздержался бы от оценки ситуации как переломной. Однако, по мнению начальника Генерального штаба, очень осторожно можно сказать, что есть основания для создания переломного момента. А в то же время есть основания и для создания катастрофического момента.

Также Андрей Гнатов сообщил, что россияне, возможно, будут пытаться открыть еще одно направление для наступления. Начальник Генштаба отметил, что Украине известно о планах оккупантов по "наращиванию боевого потенциала, их наступательной группировки, о количестве ракет, дронов", которые они могут применить против нашей страны. Однако Силы обороны готовятся к вероятным действиям противника, чтобы дать ему отпор.

Полное интервью с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым читайте на сайте 24 Канала.