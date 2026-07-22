Проте начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов у розмові з 24 Каналом висловив власне бачення ситуації щодо перелому у війні. Він звернув увагу на те, якими зусиллям вдалося наблизитися до цієї ситуації.

Як Україні вдалося змінити ситуацію у війні?

"Усі ефекти, які бачимо на полі бою, на жаль, не досягаються за пів року. Ситуація, яка склалася на фронті, – це довготривалі зусилля з втілення в життя задуму стратегічної операції з оборони нашої країни. А також щодо створення умов для проведення наступальних дій, які зрештою примусять противника до ведення переговорів на вигідних для нас умовах", – пояснив начальник Генштабу.

Цей план, за його словами, не був підписаний ані пів року, ані навіть рік тому. Це довготривала послідовна робота на стратегічному рівні щодо досягнення таких цілей. Це зусилля всіх складових країни. Ця діяльність не може бути описана лише діяльністю Збройних Сил, тому що, якщо вони належним чином не укомплектовані, то не здатні виконувати завдання.

Усім відомо, які показники призову громадян на військову службу були в середині 2025 року. Низкою організаційних заходів, а також заходами на рівні Міністерства оборони і парламенту нам вдалося покращити комплектування Збройних Сил і створити умови для формування наступального угруповання,

– наголосив він.

Рік тому, впевнений Гнатов, це було неможливо. Тоді була дуже важка ситуація, і усі зусилля були зосереджені лише на тому, щоб зупинити противника, не дати йому стрімко просуватися.

Гнатов пояснив, чи склалася на війні переломна ситуація: дивіться відео

Він нагадав події після захоплення Авдіївки, коли ситуація на фронті розвивалася дуже стрімко: кожного дня Україна втрачала кілометри території, населені пункти. Це було підґрунтям для зовнішньополітичної обстановки, коли партнери почали замислюватися, чи потрібно примусити до миру так, як є, тобто фактично визнати Росію і Володимира Путіна переможцями.

Водночас завдяки зусиллям багатьох функціональних структур держави вдалося забезпечити Сили оборони необхідним озброєнням, технікою, боєприпасами, дронами, НРК та іншими засобами. І все це в сумі дало можливість досягнути таких ефектів. Це точно не результат піврічної роботи, як би не хотілось, щоб вона мала такий вигляд,

– впевнений Андрій Гнатов.

Він зауважив, що утримався б від оцінки ситуації як переломної. Проте, на думку начальника Генерального штаба, дуже обережно можна сказати, що є підґрунтя для створення переломного моменту. А водночас є підґрунтя і для створення катастрофічного моменту.

Також Андрій Гнатов повідомив, що росіяни, можливо, намагатимуться відкрити ще один напрямок для наступу. Начальник Генштабу зазначив, що Україні відомо про плани окупантів щодо "нарощення бойового потенціалу, його наступального угруповування, про кількість ракет, дронів", які вони можуть застосувати проти нашої країни. Проте Сили оборони готуються до ймовірних дій противника, щоб дати йому відсіч.

Повне інтерв'ю з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим читайте на сайті 24 Каналу.