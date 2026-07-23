Бывший начальник Генштаба честно ответил на критику Федорова в отношении корпусной системы

Михаил Федоров, бывший министр обороны, после своей отставки высказался о проблемах в украинской армии. Одной из ключевых он считает то, что корпусная система пока не заработала. Однако в Генштабе придерживаются иного мнения по этому вопросу.

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в беседе с 24 Каналом заявил, что введение корпусной системы не было спонтанным решением. Обсуждение этой реформы велось что при генерале Валерии Залужном на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Необходимо было создать иную функциональную систему управления

Гнатов напомнил, что тогда были длительные обсуждения и проработка корпусной системы, даже возникали споры.

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"Когда меня спросили на экспертном уровне, поскольку тогда я возглавлял тактическую группу "Купянск", я безоговорочно поддержал эту систему и сказал, что ее нужно внедрить. Необходимо трансформировать систему управления группировками Вооруженных Сил, потому что в то время это происходило на уровне временно созданных органов управления", – подчеркнул он.

Гнатов рассказал, удалось ли реализовать корпусную систему в ВСУ: смотрите видео

Такая ситуация, напомнил начальник Генштаба, возникла в начале войны, когда нужно было сформировать эти органы. Это было предусмотрено всеми доктринами и является, по сути, нормальным военным явлением. Но на тот момент было очевидно, что эффективности таких органов управления недостаточно.

Я поддержал это, потому что также руководил временно созданной группировкой, в которой по штатной численности были представители 96 различных воинских частей. Это очень сложно. Управление армейского корпуса – это штатный орган, сформированный, подготовленный, слаженный, обученный алгоритмам и приемам. Он должен пройти определенные процедуры подготовки и оценки готовности и быть допущен к выполнению задач,

– подчеркнул Андрей Гнатов.

Поэтому главная цель заключалась в создании другой функциональной системы управления. Эта задача, учитывая условия, в которых она решалась, по мнению бывшего начальника Генштаба, была выполнена очень хорошо.

В короткие сроки, по его словам, удалось сформировать 16 управлений армейских корпусов, провести их отработку, обучение, подготовку и применить в операции в Вооруженных Силах, а также два корпуса в других воинских формированиях. На сегодняшний день они составляют основу управления Силами обороны на оперативном уровне.

Напомним, что Михаил Федоров на брифинге после своей отставки затронул тему корпусной системы в украинской армии. Он отметил, что есть корпуса, которые ежемесячно успешно продвигаются вперед или не теряют территории, а есть такие, в которых постоянно меняется командование.

Кроме того, по словам экс-министра, существенно различается численность корпусов: в одни входят 5 бригад, в другие – 12. В то же время из-за постоянной переброски батальонов между различными бригадами невозможно выстроить эффективную систему управления.