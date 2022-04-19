Гнев на Путина растет каждый день, – Шольц заявил, что партнеры ищут новые пути помощи Украине

Несмотря на то, что гнев Путина к украинскому народу растет каждый день, мировые лидеры ищут новые пути помощи Украине.

Война не должна "расшириться"

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув, что эту войну нужно остановить. Для этого необходима финансовая и вооруженная поддержка украинской армии.

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Гнев Путина и жестокость войны против народа Украины растет с каждым днем. Но мы также находим новые способы поддерживать Украину каждый день финансово и вооруженно. И мы согласны с нашими партнерами: эта война не должна расширяться,

– написал Шольц.

Что этому предшествовало

Во время видеозвонка иностранных лидеров, проведенного президентом США Джо Байденом, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже исчерпала свои запасы оружия.

В то же время глава немецкого правительства пообещал оказывать помощь Украине и дальше.

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