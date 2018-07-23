Гнев Трампа: президент США пригрозил представителям нацбезопасности страны времен Обамы

Президент Соединенных Штатов Америки угрожает лишить доступа к секретной информации государства экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и других критиков, которые работали во время президентства Барака Обамы.

Сейчас Трамп рассматривает вопрос о лишении статуса, который предоставляет допуск к засекреченной информации, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

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В частности, глава Белого дома пригрозил лишить соответствующего статуса шестерых бывших американских сотрудников разведки и правоохранительных органов.

Среди них – директор ЦРУ времен президентства Обамы Джон Бреннан, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший директор национальной разведки Джеймс Клаппер, экс-директор агентства национальной безопасности Майкл Хейден, бывший советник Барака Обамы по вопросам нацбезопасности Сьюзан Райс и бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккабе.

Напомним, 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Впоследствии, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Позже на пресс-конференции в Белом доме Трамп сказал, что доверяет нацрозведке и заявил, что "оговорился" в Хельсинки.