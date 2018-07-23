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Гнів Трампа: президент США погрожує представникам нацбезпеки країни часів Обами

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Трамп погрожує своїм критикам позбавленням доступу до секретної інформації
Трамп погрожує своїм критикам позбавленням доступу до секретної інформації / ru.armeniasputnik.am

Президент Сполучених Штатів Америки погрожує позбавити доступу до секретної інформації держави екс-директора ЦРУ Джона Бреннана та інших критиків, які працювали за часів президентства Барака Обами.

Наразі Трамп розглядає питання про позбавлення статусу, який надає допуск до засекреченої інформації, передає Reuters з посиланням на речницю Білого дому Сару Сандерс.

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Зокрема, глава Білого дому погрожує позбавити відповідного статусу шістьох колишніх американських співробітників розвідки та правоохоронних органів.

Серед них – директор ЦРУ часів президентства Обами Джон Бреннан, екс-директор ФБР Джеймс Комі, колишній директор національної розвідки Джеймс Клаппер, екс-директор агентства національної безпеки Майкл Гейден, колишній радник Барака Обами з питань нацбезпеки Сьюзан Райс та колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккабе.

Нагадаємо, 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Згодом, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.
На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.
Пізніше на прес-конференції у Білому домі Трамп сказав, що довіряє нацрозвідці та заявив, що "обмовився" у Гельсінкі.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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