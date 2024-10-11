Гнездилов намерен голодать ради изменения законодательства и готов вернуться на фронт

Военный, который пошел на самовольное оставление части, заявил о намерении голодать. Он хочет привлечь внимание к вопросу демобилизации.

Сергей Гнездилов заявил, что готов вернуться на фронт. Однако он требует принятия закона о демобилизации.

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Что происходит

Продолжается заседание Печерского суда, где избирают меру пресечения Сергею Гнездилову. Этот военнослужащий 56-й ОМПБр в сентябре публично заявлял о самовольном оставлении службы.

Перед заседанием он заявил, что будет голодать, если законодательство о демобилизации не разработают и не примут. Кроме этого, он готов вернуться на службу, если такой документ примут.

Накануне его задержали правоохранители и сообщили о подозрении в дезертирстве. Ранее Сергей Гнездилов указывал, что "СЗЧ – уголовное преступление", однако он призвал решать проблемы, а не молчать о них.

Адвокат Сергея Гнездилова Александр Шадрин пожаловался в суд. Он заявил, что военного якобы задержали незаконно.

Об этом защитник военнослужащего сообщил на странице в фейсбуке.