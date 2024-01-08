Год после роспуска миссии ООН в Еленовке: как прямо сейчас можно повлиять на расследование

5 января прошел год, как была расформирована миссия ООН, которая должна была установить обстоятельства массовой казни военнопленных в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в оккупированной Россией Еленовке. Ни одна международная организация так и не провела экспертизу места казни, поскольку Россия помешала этой процедуре. Больше об этом – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Несмотря на сложнейшие условия, Украина не сдается в стремлении найти убийц и привлечь их к ответственности.

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Циничные ответы чиновников

Наше сообщество инициировало брифинг "Преступление без наказания", на который пригласило представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, Украинского Хельсинкского союза по правам человека, Медийной инициативы по правам человека и Регионального центра прав человека.

Сосредоточусь на аспекте сотрудничества между нами, государством и обществом в целом.

Сразу стоит отметить, что мы занимаемся одной из ключевых тем российско-украинской войны, а именно темой пыток и казней в плену, сотрудничаем с нашим государством. Однако есть ряд недостатков, которые нужно устранить, чтобы наше сотрудничество было более эффективным.



Брифинг ОО "Сообщество семей Еленевки" / Фото Укринформ

Первое, что приходит в голову, когда вспоминаю об отрицательных моментах в нашем сотрудничестве – это неэтичное отношение некоторых представителей государства к участницам нашего сообщества. К примеру, часто от представителей власти в разных вариациях звучит фраза: "Мы не выделяем раненых в том или ином населенном пункте". Так они отвечают, когда к ним обращаются семьи защитников, выживших после массовой казни в Еленовке.

Зачем говорить такое семьям? Зачем так цинично формулировать? Я бы очень хотела, чтобы к семьям не употребляли слова типа: "А вы хотели, чтобы все на "Азовстали" погибли?". Это неэтично, и точно не подходит представителям государства, если их должностной обязанностью является общение с семьями наших защитников.

Сразу замечу, что есть много людей, которые профессионально и вежливо ведут с нами коммуникацию. Но отрицательных примеров тоже, к сожалению, не было.

Теме казней украинских пленных требуется резонанс за рубежом

Одним из основных и пока проблемных аспектов является наша деятельность на международном направлении. Международное давление на Россию возможно тогда, когда мы будем многовекторно показывать и рассказывать миру непосредственно о том, какие преступления Россия совершает против нас.

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Без мощной информационной поддержки со стороны государства, мы не можем реализовать эту деятельность. Пока существование темы российских военных преступлений в Еленовке близко к нулю в мировых СМИ.

За год своей деятельности мы достигли только одного сотрудничества, которое было качественным в информационной плоскости. Имею в виду нашу рабочую поездку в Швейцарию в сентябре, о которой вышли статьи в 19 швейцарских СМИ. Мы совместно с представителями Координационного штаба и двумя освобожденными из плена военнослужащими выступили тогда с речами в ООН и Федеральном дворце Швейцарии, провели дискуссии с представителями МККК и Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Встретились с послом Украины и постоянным представителем Украины в Женеве. Но, конечно, системной работой одну поездку сложно считать.

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Мы ощущаем сильную поддержку украинского общества. Но, к сожалению, не чувствуем поддержки от иностранных обществ, ведь мы с ними почти не общаемся из-за отсутствия системного сотрудничества с государством в этом направлении.

Теме казней в плену российских оккупантов требуется значительный резонанс не только в Украине, но и за ее пределами. Ведь именно этот резонанс будет во многом влиять на международное расследование и международные суды, что является обязательным для привлечения военных преступников к ответственности.

Автор колонки Александра Мазур, редактор общественной организации "Сообщество Семей Еленовки".