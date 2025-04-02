Я сам предложил свою кандидатуру для обороны Киева, – Сырский

К третьей годовщины освобождения Киевской области от оккупантов главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о мужественной обороне региона, к которой он присоединился лично. Тогда победа ВСУ в Киевской операции стала мощным сигналом миру, что Украина выстоит и будет бороться с захватчиками.

Об оборонительной операции Киевской области, которая длилась 38 дней, 24 Канал пишет со ссылкой на пост Александра Сырского.

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Борьба Украины за свободу Киева и области

2 апреля исполняется три года с того дня, как Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Александр Сырский на тот момент возглавлял Сухопутные войска ВСУ. Он решил руководить оборонительной операцией для защиты Киева. Сырский имел данные разведки, поэтому учитывая все факторы, ему поручили эту ответственную миссию.

Поэтому, в очень короткий срок до начала полномасштабного вторжения была вовремя проведена необходимая подготовка к обороне столицы - разделен Киев и область на сектора, назначены командующие, организовано внутренний и внешний рубежи обороны, выведено на позиции технику и личный состав, сделано инженерное оборудование рубежей и позиций, созданы укрепленные районы и организована система огня,

– пишет главнокомандующий ВСУ.

Благодаря слаженным действиям военных, жителей и всех причастных россияне столкнулись с сопротивлением в городах-героях, таких как Буча, Ирпень и Гостомель. Украинцы приняли бой, ведь все понимали, что защита Киева - это безопасность всей Украины. Тогда без западного оружия, но и без страха украинцы показали, что способны защищать свое.

Благодаря бесстрашию наших воинов и добровольцев, самоотверженности волонтеров, активной поддержке гражданских людей, мы не просто сдержали врага. Мы выбили его с Киевской области и создали условия для дальнейших контрнаступательных действий,

– отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий добавляет, что он лично гордится каждым солдатом, сержантом и офицером, которые в решающий момент продемонстрировали отвагу, военное мастерство и выдержку в борьбе за Киевскую область. Также Украина не забывает подвиг тех, кто отдал свои жизни за освобождение области и независимость Украины.

Ранее украинский военный Владимир Коротя с позывным "Повстанец" рассказывал о боях на Киевщине, которые решали дальнейшую судьбу войны. Он поделился, какие задачи тогда стояли перед воинами и как было сложно остановить агрессора.