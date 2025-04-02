Про оборонну операцію Київської області, яка тривала 38 днів, 24 Канал пише з посиланням на пост Олександра Сирського.

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Боротьба України за свободу Києва та області

2 квітня минає три роки з того дня, як Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Олександр Сирський на той момент очолював Сухопутні війська ЗСУ. Він вирішив керувати оборонною операцією для захисту Києва. Сирський мав дані розвідки, тож враховуючи всі фактори, йому доручили цю відповідальну місію.

Відтак, в дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці - поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позиції техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню,

– пише головнокомандувач ЗСУ.

Завдяки злагодженим діям військових, жителів та всіх причетних росіяни зіштовхнулися з опором у містах-героях, таких як Буча, Ірпінь та Гостомель. Українці прийняли бій, адже всі розуміли, що захист Києва — це безпека всієї України. Тоді без західної зброї, але і без страху українці показали, що здатні захищати своє.

Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей, ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій,

– зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач додає, що він особисто пишається кожним солдатом, сержантом і офіцером, які у вирішальний момент продемонстрували відвагу, військову майстерність і витримку в боротьбі за Київщину. Також Україна не забуває подвиг тих, хто віддав свої життя за звільнення області та незалежність України.

Раніше український військовий Володимир Коротя з позивним "Повстанець" розповідав про бої на Київщині, які вирішували подальшу долю війни. Він поділився, які завдання тоді стояли перед воїнами та як було складно зупинити агресора.