В Варшаве украинцы разбудили российских дипломатов взрывами и сиренами – те включили гимн России

24 февраля в 6 утра в Варшаве раздались звуки взрывов и воздушной тревоги – так польские и украинские активисты разбудили российских дипломатов в третью годовщину полномасштабной войны России против Украины.

Акция состоялась под домом по адресу Beethovena, 3 в Варшаве, в котором до сих пор живут российские дипломаты. Ее инициатором уже третий год подряд стала общественная инициатива "Евромайдан-Варшава". На фоне звуков сирены и взрывов активисты также перечисляли преступления России за более чем 10 лет, передает корреспондентка 24 Канала.

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Поляки требуют выгнать российских дипломатов из страны

Активист инициативы "Евромайдан-Варшава" Николай Петрига считает, что россиянами нужно постоянно напоминать об их преступлениях – "ежедневно, столько, сколько нужно чтобы каждый российский преступник был наказан".

В украинских городах и селах нет тихих и спокойных утренников. А почему представители страны-террориста, имеют такую роскошь здесь, в Варшаве? Они уже давно должны быть высланы прочь, и я действительно не понимаю почему Польша, которая признала Россию страной-террористкой и до сих пор терпит ее представителей на своей территории,

– сказал он.

Еще один участник акции Яцек Вишневский также добавил, что таким образом они хотят призвать власти Польши выдворить из страны всех российских дипломатов и закрыть российское посольство.

"Мы не понимаем что представители этого преступного режима до сих пор делают в Польше!" – сказал Вишневский.

Акции против российских дипломатов в Польше / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Следует отметить, что в Варшаве активисты будят российских дипломатов таким образом уже третий год подряд. И, стоит отметить, что эта акция имеет значительный успех. В этом году дипломаты даже к ней готовились – включили из окон своей многоэтажки гимн России. Но сирены и звуки выстрелов все равно звучали гораздо громче.

Утренняя акция является одной из нескольких, которые будут проходить в течение дня в Варшаве. А уже в 18:00 запланирована массовая манифестация благодарности украинцам, которую организуют польские внеправительственные организации.

В третью годовщину войны в Украине акции прошли и в Италии

Акции к годовщине российского вторжения в Украину также прошли в Италии.

К ним присоединились около тысячи человек с плакатами "Путин преступник", "Путин убийца", "Россия террористическое государство". Также люди принесли с собой картонное изображение кремлевского диктатора в виде заключенного со словами "убийца".

В Италии 24 февраля прошли акции в поддержку Украины / Фото итальянских СМИ

В толпе были и плакаты против президента США Дональда Трампа – "Трамп – марионетка Путина", "В мире, полном Путина, Трампа, Маска, будьте Зеленским".

К акции также присоединились политики.

Акции 24 февраля в Италии: смотрите видео

Мы хотим, чтобы люди помнили, что мы были захвачены, и мы хотим гарантий безопасности. Мы ожидаем постоянной поддержки, и весь мир должен быть таким, как Украина: сильным, устойчивым и любителем демократии. Как можно решать за страну и за целый народ, неся ответственность за человеческие жизни, не прислушиваясь к голосу этих людей?

– сказала секретарь Ассоциации молодых украинцев в Италии Руслана Ткач.

Также пресс-секретарь украинской общины в Милане Виктория Лапа отметила, если ЕС предаст Украину, война придет в Европу.