В Вильнюсе к годовщине войны в Украине установили инсталляцию с Путиным в кандалах

В литовском Вильнюсе накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину установили инсталляцию с Путиными-заключенными. Макеты находятся возле бывшей тюрьмы КГБ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Литва поддерживает Украину, ведь сама пережила геноцид и массовый террор со стороны России.

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Будущее российского лидера

Литовцы изобразили президента России Владимира Путина узником в кандалах. По мнению генерального директора Литовского центра исследований геноцида и сопротивления (LGGRTC) Арунаса Бубниса, именно так должен выглядеть диктатор в будущем.

Путину, я думаю, место не за столом переговоров, как они хотят сделать сейчас, а в этой тюремной одежде попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала,

– заявил Бубнис.

Фигуры Путина в преступника установили как напоминание людям, которые принимают решения, и общественности об исторической справедливости и о том, кто является военным преступником. Подобные акции под названием "PUTinJail" состоялись в Швеции, Японии, Бельгии, Испании, США, Австралии, Италии, Германии и других западных странах.

В Литве также считают, что Россия как наследница Советского Союза должна быть ответственной за преступления, совершенные против Литвы в 20 веке.

Около 130 000 человек были депортированы из Литвы в Сибирь и другие суровые регионы Советского Союза. Народ Литвы претерпел более 130 тысяч смертей в Сибири и Советском Союзе. Около 150 000 были заключены в ГУЛАГе и около 20 000 партизан и их сторонников были убиты,

– сказал директор LGGRTC.

На этой неделе США и Россия официально открыли мирные переговоры в Украине. Однако некоторые политологи считают, что Вашингтон ставит больше условий Киеву, чем Москве, которая начала агрессию.

В Литве удивлены позицией США относительно войны в Украине

На этой неделе многих людей возмутила позиция Дональда Трампа относительно его отношений с Владимиром Путиным и Украины. В частности, свое удивление высказываниями администрации США выразил литовец Станисловас Улинскас. Его родителей в 1941 году депортировали воины СССР.

Мы знаем, кто есть кто, и мы очень шокированы этим американским отношением, когда они издеваются над Украиной. И вы можете прочитать там, что у них болезнь мозга. Зеленского назвали инициатором войны. Я не знаю, как это будет дальше, но нам все равно надо держаться. Мы имеем то, что имеем, и мы должны жить с такими фигурами,

– рассказал мужчина.

По словам эксперта по вопросам безопасности Ауримаса Нависа "Запад не хочет видеть правду". Зато европейские страны должны объединить всех против российского зла.