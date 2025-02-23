Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT. Литва підтримує Україну, адже сама пережила геноцид і масовий терор з боку Росії.

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Майбутнє російського лідера

Литовці зобразили президента Росії Владіміра Путіна в'язнем у кайданах. На думку генерального директора Литовського центру досліджень геноциду та опору (LGGRTC) Арунаса Бубніса, саме так має виглядати диктатор в майбутньому.

Путіну, я думаю, місце не за столом переговорів, як вони хочуть зробити зараз, а в цьому в'язничному одязі потрапити на лаву підсудних Гаазького трибуналу,

– заявив Бубніс.

Фігури Путіна у злочинця встановили як нагадування людям, які приймають рішення, і громадськості про історичну справедливість і про те, хто є воєнним злочинцем. Подібні акції під назвою "PUTinJail" відбулися у Швеції, Японії, Бельгії, Іспанії, США, Австралії, Італії, Німеччині та інших західних країнах.

У Литві також вважають, що Росія як спадкоємиця Радянського Союзу має бути відповідальною за злочини, скоєні проти Литви у 20 сторіччі.

Близько 130 000 людей були депортовані з Литви до Сибіру та інших суворих регіонів Совєтського Союзу. Народ Литви зазнав понад 130 тисяч смертей у Сибіру та Совєтському Союзі. Близько 150 000 були ув'язнені в ГУЛАГу і близько 20 000 партизанів та їхніх прихильників були вбиті,

– сказав директор LGGRTC.

Цього тижня США і Росія офіційно відкрили мирні переговори в Україні. Однак деякі політологи вважають, що Вашингтон ставить більше умов Києву, ніж Москві, яка розпочала агресію.

У Литві здивовані позицією США щодо війни в Україні

Цього тижня багатьох людей обурила позиція Дональда Трампа щодо його стосунків з Владіміром Путіним та України. Зокрема, своє здивування висловлюваннями адміністрації США висловив литовець Станісловас Улінскас. Його батьків у 1941 році депортували воїни СРСР.

Ми знаємо, хто є хто, і ми дуже шоковані цим американським ставленням, коли вони знущаються з України. І ви можете прочитати там, що у них хвороба мозку. Зеленського назвали ініціатором війни. Я не знаю, як це буде далі, але нам все одно треба триматися. Ми маємо те, що маємо, і ми повинні жити з такими фігурами,

– розповів чоловік.

За словами експерта з питань безпеки Аурімаса Навіса "захід не хоче бачити правду". Натомість європейські країни повинні об'єднати всіх проти російського зла.