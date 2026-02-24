Не только на поле боя: в Офисе Президента назвали главные вызовы Украины на пятый год войны

Сегодня, 24 февраля, ровно 4 года как украинские защитники на фронте отражают наступление российских оккупантов. Однако Россияне действуют гораздо масштабнее – заполняют пропагандой зарубежные медиа и затягивают мирные переговоры.

На фоне этого наша страна столкнулась с вызовами, которые можно преодолеть, в частности, с поддержкой Европы. Подробнее о них 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что сейчас Украина не имеет права на ошибку.

Каковы главные вызовы Украины на пятый год войны?

Советник Офиса Президента Украины объяснил, что ключевыми вызовами для нашей страны сейчас является бюрократия, неготовность к быстрым решениям и неготовность Европы осознавать реальные риски со стороны России (некоторые европейские страны до сих пор ведут бизнес с врагом).

Также важным вызовом является переформатирование информационной повестки дня, во что вкладывается Россия. Сегодня россияне инвестируют деньги не только в пропагандистские каналы, но и в респектабельные медиаплощадки, "покупая" журналистов,

– подчеркнул он.

Подоляк отметил, что сейчас часть Европы живет в режиме, к которому привыкла. Говорится о времени до полномасштабного вторжения. Европейцы видят войну только в медиа.

Обратите внимание! Михаил Федоров, министр обороны Украины, рассказал о 3 шагах для остановки российской агрессии. Речь идет о защите гражданской и критической инфраструктуры, максимизации потерь оккупантов и перекрытии экономического ресурса России.

Он подчеркнул, что важной остается работа президента Владимира Зеленского и делегаций на переговорах. Самое главное – продолжать работать, чтобы Украина и в дальнейшем была в центре внимания всего мира.

Самой фатальной сейчас есть мысль уступить России, чтобы все быстро закончилось. Ведь это будет означать, что мы вступим в этап еще большей эскалации,

– сказал советник Офиса Президента Украины.

Он подытожил, что Украина эффективно преодолевает такие вызовы и будет продолжать объяснять базовые вещи партнерам.

Что Украина делает для приближения к миру: детали