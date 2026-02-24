На фоне этого наша страна столкнулась с вызовами, которые можно преодолеть, в частности, с поддержкой Европы. Подробнее о них 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что сейчас Украина не имеет права на ошибку.
Смотрите также Идея выйти из Донбасса – унижение для Украины, – Джонсон не верит в переговоры
Каковы главные вызовы Украины на пятый год войны?
Советник Офиса Президента Украины объяснил, что ключевыми вызовами для нашей страны сейчас является бюрократия, неготовность к быстрым решениям и неготовность Европы осознавать реальные риски со стороны России (некоторые европейские страны до сих пор ведут бизнес с врагом).
Также важным вызовом является переформатирование информационной повестки дня, во что вкладывается Россия. Сегодня россияне инвестируют деньги не только в пропагандистские каналы, но и в респектабельные медиаплощадки, "покупая" журналистов,
– подчеркнул он.
Подоляк отметил, что сейчас часть Европы живет в режиме, к которому привыкла. Говорится о времени до полномасштабного вторжения. Европейцы видят войну только в медиа.
Обратите внимание! Михаил Федоров, министр обороны Украины, рассказал о 3 шагах для остановки российской агрессии. Речь идет о защите гражданской и критической инфраструктуры, максимизации потерь оккупантов и перекрытии экономического ресурса России.
Он подчеркнул, что важной остается работа президента Владимира Зеленского и делегаций на переговорах. Самое главное – продолжать работать, чтобы Украина и в дальнейшем была в центре внимания всего мира.
Самой фатальной сейчас есть мысль уступить России, чтобы все быстро закончилось. Ведь это будет означать, что мы вступим в этап еще большей эскалации,
– сказал советник Офиса Президента Украины.
Он подытожил, что Украина эффективно преодолевает такие вызовы и будет продолжать объяснять базовые вещи партнерам.
Что Украина делает для приближения к миру: детали
- Сегодня Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с готовностью к встрече с российским диктатором. Украинский президент отметил, что войну нужно завершить немедленно.
- В ближайшие дни Украина примет участие в переговорах с Соединенными Штатами и Россией. Вероятно, делегаты снова встретятся в Швейцарии.
- Между тем сегодня Киев принимает участников "Коалиции желающих". На встрече присутствуют лидеры Финляндии, Европейского совета и Европейской комиссии, а также премьер-министры некоторых стран.