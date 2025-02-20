США не хотят называть Россию агрессором в новом коммюнике G7 к годовщине вторжения, – FT

США выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором в заявлении G7 по поводу третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом Штаты могут сорвать традиционную демонстрацию единства против террористического Кремля.

Также пока еще не согласовано участие президента Зеленского в онлайн-саммите G7 в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления пяти западных официальных лиц для Financial Times.

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Трамп предлагает пригласить Россию обратно в G7

Еще во время президентства Байдена администрация часто использовала фразу "российская агрессия" относительно войны в Украине.

Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые использовались лидерами G7 с 2022 года для описания конфликта,

– пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Кроме того, американский президент предложил пригласить Россию обратно в G7.

Один из чиновников отметил, что, что Россию и Украину нужно различать – "они не одинаковы". И хотя США выступают против этой позиции, страны, поддерживающие наше государство, таки надеются договориться.

Замечается, что в посольстве США в Киеве эту ситуацию комментировать отказались.

"Настойчивость администрации Трампа по смягчению формулировок отражает широкое изменение политики США по описанию войны как "украинского конфликта", заявили два человека, знакомых с этим делом", – передает издание.

Примечательно, что США собрались изменить свои формулировки как раз после переговоров с Россией в Саудовской Аравии. После них Трамп также выдал несколько скандальных заявлений о вине Украины в войне, рейтинг Зеленского, необходимость провести выборы и т.д., чем вызвал критику даже в Европе и США.