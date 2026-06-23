Оказавшись в тупике, – генерал Ходжес рассказал, готовы ли в России положить конец войне

Нынешний этап войны действительно может выглядеть как тупик, однако это не означает, что ситуация застыла навсегда. Россия не может быстро продвигаться, а Силы обороны Украины в это время наносят удары по логистике врага, сдерживают его крупные наземные группировки и создают условия для ударов по важным объектам в российском тылу.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес в эфире 24 Канала рассказал, готова ли Россия к реальному завершению войны. По его словам, Москва до сих пор не отказалась от максималистских требований, а любым заявлениям Кремля о переговорах или перемирии нельзя доверять без сильного давления.

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Тупик не является постоянным

Нынешний этап войны может казаться застывшим, поскольку на линии фронта нет быстрых изменений. Но для Украины важно то, что в настоящее время Россия не имеет стремительного продвижения, а Силы обороны Украины работают над её логистикой, сдерживают крупные наземные группировки противника и создают условия для ударов в глубину.

Сейчас всё выглядит как тупик, но я не считаю, что он носит постоянный характер,

– сказал генерал-лейтенант армии США в отставке.

По словам Годжеса, сдерживание российских сил открывает для Украины пространство не только для обороны. Речь идет о возможности наносить удары по объектам, которые влияют на способность России вести войну, а также усиливать давление на крымское направление.

Это даёт Украине возможность наносить удары большой дальности по российским объектам нефтегазовой инфраструктуры, а также удары средней дальности, которые изолируют Крым,

– пояснил он.

В то же время такая стратегическая оценка не отменяет того, что на передовой ситуация остается чрезвычайно тяжелой.

Конечно, ситуация крайне тяжелая для украинского военнослужащего, который подвергается постоянным атакам российских дронов на фронте,

– отметил Годжес.

В более широком плане он видит иную картину: Украина постепенно ослабляет возможности России и накапливает преимущества для дальнейших действий. Именно поэтому нынешний тупик не означает, что Москва контролирует ситуацию.

На стратегическом уровне, я думаю, Украина создала очень хорошие условия для дальнейших действий,

– подчеркнул ветеран армии США.

Россия не демонстрирует готовности к прекращению огня

Сообщения о возможных закрытых переговорах о прекращении огня Годжес оценивает с осторожностью. Несмотря на дипломатические сигналы и ожидания, что Дональд Трамп может вновь сосредоточиться на войне в Украине, действия Москвы не похожи на подготовку к реальному завершению боевых действий.

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и заявил, что готов к переговорам, а в ответ Россия совершила нападение на Киево-Печерскую лавру,

– сказал генерал-лейтенант армии США в отставке.

Риторика Сергея Лаврова, по его словам, тоже не свидетельствует об изменении позиции Кремля. Москва по-прежнему говорит о прекращении огня как о требовании Европы, но не демонстрирует отказа от собственных жестких условий.

Они, как и раньше, не отказались от своих максималистских требований относительно прекращения войны,

– отметил Годжес.

Изменения в ситуации, по его мнению, заметны скорее в пользу Украины. Киев занимает более сильную позицию на поле боя, и это видят даже те, кто долгое время оставался в орбите Москвы.

Мне понравилось, как Александр Лукашенко извинился перед президентом Зеленским. Он тоже видит, что ситуация изменилась,

– отметил ветеран армии США.

Сообщения о переговорах или возможном перемирии в такой ситуации требуют осторожности. Россия может говорить о дипломатии, но её требования и удары после украинских сигналов о готовности к переговорам не свидетельствуют о реальной готовности к прекращению войны.

Путина остановит не перемирие, а давление

Возможный финал войны Годжес связывает не с очередными заявлениями Кремля о переговорах, а с тем, изменится ли расчет самого Путина. Он не берется называть точный сценарий завершения войны, но считает, что Москва и дальше будет цепляться за надежду переломить ситуацию.

На самом деле я не знаю. Думаю, пока что Путин считает, что он каким-то образом еще может победить, что Запад еще прекратит помощь Украине или украинский народ скажет: "Хватит войны",

– сказал генерал-лейтенант армии США в отставке.

Пока такой расчет сохраняется, у Кремля не будет причин самостоятельно останавливать войну. Для изменения поведения Москвы нужна ситуация, в которой продолжение агрессии станет для России всё более невыгодным вариантом.

А закончится всё только тогда, когда его остановят. Когда Путин или те, кто его поддерживает, поймут, что дальше ситуация будет только ухудшаться,

– подчеркнул Годжес.

В то же время он отдельно подчеркнул, что не может говорить от имени украинцев и решать, сколько еще должна длиться борьба. Западные партнеры могут оценивать ситуацию, поддерживать Украину и помогать, но именно украинцы живут под ежедневной угрозой российских ударов.

В конце концов, кто я такой, чтобы призывать украинцев продолжать борьбу, когда сам нахожусь за сотни километров от опасности. Это исключительно решение украинского народа и украинских властей,

– отметил ветеран армии США.

Любые сигналы из Москвы относительно переговоров или перемирия он воспринимает с недоверием. Договоренности с Россией могут иметь смысл только тогда, когда её заставят выполнять взятые на себя обязательства.

Я абсолютно не доверяю всему, что поступает из Москвы в контексте переговоров или перемирия. Они никогда не будут его соблюдать, если их не заставят,

– сказал он.

Отдельной неопределённостью остаётся позиция Вашингтона. Годжес не уверен, что администрация Трампа будет достаточно сильно давить на Россию, а без такого давления Москва и дальше может использовать тему переговоров как инструмент, а не как реальный путь к завершению войны.

Годжес объяснил, когда Путин может остановить войну: смотрите видео