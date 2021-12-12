Гогилашвили использовал бронеавтомобиль посольства США и охрану Минобороны, – СМИ

Замглавы Минобороны Украины Александр Гогилашвили накануне попал в скандал. СМИ заявили, что чиновник на блокпосте на въезде в Краматорск использовал бронеавтомобиль посольства США.

Более того, во время конфликта Гогилашвили с полицейскими на блокпосте в зоне ООС была охрана ГУР Минобороны. Об этом сообщил журналист и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

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Как рассказал журналист, на блокпост "Долина" в Краматорском районе 8 декабря заехали 2 автомобиля с гражданскими номерами:

Toyota Land Cruiser 200, в котором находился Гогилашвили;

Volkswagen Tuareg, в котором находилась его вооруженная охрана.

По словам Бутусова, по закону заместителю министра по статусу не предусматривается предоставление бронеавтомобиля и личной охраны.

Но не менее резонансно, что, по данным источников в ГУР МО, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины, и эта Toyota перевозила раньше командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка,

– заявил Бутусов.

Также он утверждает, что Александр Гогилашвили получил диплом о высшем образовании только в 45 лет – "непосредственно перед назначением замминистра в сентябре 2019 года, от какого-то малоизвестного университета". Журналист добавил, что большую часть жизни тот работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы России Николая Валуева. Обстоятельства его переезда в Украину неизвестны.

Что известно о конфликте с участием Гогилашвили

На днях заместитель главы МВД устроил разборки с полицейскими на блокпосте на въезде в Краматорск Донецкой области. Полиция требовала остановить машину, но автомобиль проехал еще несколько метров. В ней был Гогилашвили, полицейские попросили показать его документы.

В целом чиновник вел себя крайне агрессивно. Он начал возмущаться, что они не узнали его и устроили проверку, а затем начал угрожать.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по поводу инцидента и предлагает правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.

Впоследствии Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" и заявил, что готовит рапорт.

Журналисты 24 канала обратились к представителям Минобороны для подтверждения этой информации. Мы обязательно дополним этот материал при получении деталей инцидента.

Добавим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с замминистра внутренних дел. Глава государства просит уволить чиновника с должности.

Конфликт с участием Гогилашвили на блокпосте: смотрите видео

Текст публикации Юрия Бутусова:

Источники "Цензор.НЕТ" сообщили о деталях произошедшего на блок-посту Операции Объединенных сил с замминистра МВД. Это произошло в 16.00 8 декабря на блок-посту "Долина" Краматорского района Донецкой области. На блок-пост со стороны Харьковской области заехали две машины с гражданскими номерами – Toyota Land Cruiser 200 серого цвета и Volkswagen Tuareg черного цвета, в которых находились люди в гражданской одежде.

Оказалось, в сером джипе передвигался заместитель министра МВД Александр Гогилашвили, а в черном джипе его вооруженная охрана. Гогилашвили требовал беспрепятственного пропуска, потому что считал, что полиция должна пропускать его мгновенно и что полицейские обязаны узнавать его в лицо. Но не менее скандально не только незаконное и опасное поведение Гогилашвили, но и наличие у него машин и охраны.

По закону заместителю министра Гогилашвили не полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана.

Однако, по данным источников "Цензор.НЕТ", вот эти загадочные люди в черном – охрана скандального замминистра МВД, это шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245.