Разрушенные дома и пустые улицы: в сети показали разгромленную россиянами Голую Пристань

В соцсетях появились свежие кадры из временно оккупированной Голой Пристани в Херсонской области. На видео запечатлены безлюдные улицы и разрушенные жилые дома.

В городе сейчас осталось всего 1600 жителей. Как сообщили на странице Голопристанской городской военной администрации в Facebook, масштабные разрушения и опустошение зафиксированы на улицах Санаторной, "200 лет", Радисной и Тараса Шевченко.

Какова ситуация в Голой Пристани

Безлюдные улицы, разрушенные дома, следы разрушений там, где когда-то кипела жизнь, раздавались детские голоса и царил уют. Санаторная, "200 лет", Радостная, Тараса Шевченко… Родные названия, знакомые до боли улицы. Сегодня они встречают тишиной и опустошением,

– так прокомментировали обнародованные кадры в ведомстве.

"Голая Пристань" сейчас: смотрите видео

В военной администрации подчеркнули, что, несмотря на сложные условия, город продолжает жить в воспоминаниях и вере людей, которые ждут возвращения домой.

До полномасштабного вторжения России в Голопристанской общине проживали 34,4 тысячи человек. По ориентировочным подсчетам, сейчас на ее территории остается до 6 тысяч жителей, из которых около 1600 живут непосредственно в городе.

Среди тех, кто до сих пор находится в оккупации на территории общины, насчитывается 300 детей, при этом лишь 45 из них проживают в самой Голой Пристани.

Ранее СМИ предполагали, что Голая Пристань, Скадовск и Энергодар могут повторить сценарий Олешек.

К слову, в оккупированных Олешках и селах общины готовят " новый этап эвакуации гражданского населения ". После первой миссии сотни местных жителей обратились с просьбой выехать на подконтрольную правительству территорию.