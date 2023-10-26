Как "приватизировали" макаровский лес: дело гольф-клуба GolfStream․ При чем здесь судья Тандыр?

Уже бывший глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, причастен к другим противоречивым решениям. В частности, очевидно, незаконной приватизации земель, которые впоследствии стали гольф-клубом.

Речь идет в этом кейсе о гольф-клубе GolfStream, расположенном в поселке Гавронщина Макаровского района под Киевом. Причастность к этому Тандыра нашли журналисты 24 Канала, о чем написали в соответствующем расследовании.

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Тандыр, гольф-клуб и "приватизация" леса

Собственно, в 2014 году Тандыр принял постановление, согласно которому признал законным, вероятно, незаконную приватизацию лесохозяйственных земель почти 30 лицами. Еще в 2008 году они получили эти участки якобы для ведения хозяйства, после чего передали их компаниям "Карон Парон" и "Ландин".

В свою очередь, эти фирмы позаботились о том, чтобы на указанных территориях функционировал гольф-клуб. Его фактическим владельцем впоследствии стал экс-банкир Гольдберг Лев Самуилович. Кстати, сосед Фирташа и Ющенко.



Владелец гольф-клуба Лев Гольдберг / Скриншот 24 Канала из интервью экс-банкира телеканалу "Рада"

Общая площадь всех приватизированных участков, о которых идет речь по делу, составляет около 27 гектаров. В то же время гольф-клуб "Гольфстрим" расположен на территории более 50 гектаров.

В 2014 году прокурор утверждал, что стоимость соответствующих приватизированных земельных участков можно оценить в 11,5 миллиона гривен. По тогдашнему курсу это было около 1,2 миллиона долларов.

Кроме Тандыра, это дело годами рассматривала судья Макаровского районного суда Наталья Мазка. Она также не удовлетворила иск прокурора и "узаконила" приватизацию этих участков, на которых никак не были сельскохозяйственные угодья, а гольф-клуб.

Расположение гольф-клуба "Гольфстрим": смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! В конце концов фемида признала, что земли приватизировали незаконно, поэтому они перешли к государству. Решения апелляционного и кассационного судов были в пользу прокурора, в отличие от постановлений Мазки и Тандыра.

Однако "Гольфстрим" продолжал работать на этих территориях до начала широкомасштабного вторжения. Почему так? Ответа журналисты 24 Канала не получили. Официальные источники констатировали, что никто во время войны проверки не проводит.

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Вспомним напоследок, что сейчас Тандыр находится в следственном изоляторе и ожидает приговор суда по делу о пьяном сбитии нацгвардейца на блокпосте. Продолжается эта история уже почти пол года. Собственно, в ночь с 25 на 26 мая экс-председатель Макаровского райсуда сбил бойца Вадима Бондаренко.

А вот Наталья Мазко ушла на пенсию в марте 2023 года.