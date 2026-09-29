Как сообщает Европейская правда, о мерах по спасению гражданского населения в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова.

ЕС ищет способы помочь гражданским лицам

По словам Грнчиржовой, ситуация в захваченном городе является абсолютно неприемлемой, а международное гуманитарное право предусматривает оказание гражданским лицам базовой помощи.

Мы призываем обеспечить гуманитарный доступ к этому району, и он должен предоставляться в соответствии с международным гуманитарным правом – без какой-либо дискриминации и без препятствий. Гражданским лицам должно быть разрешено покидать районы боевых действий, и они должны иметь возможность сделать это безопасно и добровольно,

– подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

В Брюсселе отмечают, что ЕС внимательно следит за ситуацией в Олешках и на других оккупированных Россией территориях Украины. Работа по обеспечению доступа продолжается в рамках масштабного открытого канала гуманитарной помощи, который функционирует с начала полномасштабного вторжения.

В то же время пресс-секретарь подтвердила наличие серьезных препятствий. Речь, в частности, идет об отсутствии гуманитарных коридоров.

Мы пытаемся получить доступ к этому району вместе с нашими гуманитарными партнерами. Мы работаем с международными организациями, с Украиной,

– заверила Грнчиржова.

Известно, что заблокированный город находится в критическом положении, потому что поставки продуктов прекратились еще в мае. Сейчас в Олешках остается около двух тысяч жителей, лишенных электричества, газа и питьевой воды.

Напомним, украинские военные проводят специальные операции и доставляют с помощью беспилотников тонны продуктов для местных жителей. Впрочем, российские военные пытаются сбивать дроны с провизией и отбирают помощь у гражданских лиц.