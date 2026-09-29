Як передає Європейська правда, про зусилля щодо порятунку цивільного населення у Брюсселі оголосила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова.

ЄС шукає шляхи допомоги цивільним

За словами Грнчіржової, ситуація в захопленому місті є абсолютно неприйнятною, а міжнародне гуманітарне право передбачає надання цивільним базової допомоги.

Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ до цього району, і він має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права – без будь-якої дискримінації та без перешкод. Цивільним має бути дозволено залишати райони бойових дій, і вони повинні мати можливість зробити це безпечно та добровільно,

– наголосила речниця Єврокомісії.

У Брюсселі зазначають, що ЄС уважно стежить за ситуацією в Олешках та на інших окупованих Росією територіях України. Робота над забезпеченням доступу триває у межах масштабного відкритого каналу гуманітарної допомоги, який функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас речниця підтвердила наявність серйозних перешкод. Мова, зокрема, про відсутність гуманітарних коридорів.

Ми намагаємося отримати доступ до цього району разом із нашими гуманітарними партнерами. Ми працюємо з міжнародними організаціями, з Україною,

– запевнила Грнчіржова.

Відомо, що заблоковане місто перебуває у критичному становищі, адже постачання продуктів припинилися ще у травні. Наразі в Олешках залишається близько двох тисяч жителів, які позбавлені електрики, газу та питної води.

Нагадаємо, українські військові проводять спеціальні операції та доставляють безпілотниками тонни продуктів для місцевих жителів. Втім, російські військові намагаються збивати дрони з провізією та відбирають допомогу в цивільних.