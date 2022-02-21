Голодают и спят на полу: в сети показали военных России, которые "застряли" возле границы

В сети показали фото российских военных, которые уже 5 дней живут на вокзале в российском селе Долбино в Белгородской области.

Соответствующую информацию обнародовала Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников – Комитет солдатских матерей. Об этом им сообщили жители села Веселая Лопань, что неподалеку от станции.

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Российские военные живут на вокзале без еды и воды

По данным местных жителей, ребята живут на вокзале, спят на полу и питаются за свой счет. Там находились более 100 человек. Все они из Таманской дивизии.

Ребята живут там уже 5 дней, питаются за свой счет. У кого-то они уже закончились (денежное довольствие срочников составляет около 2 тысяч рублей – пишут в Ассоциации), а сухпайков никто не видел,

– говорится в сообщении.

Чтобы подтвердили свои слова, люди послали фото, как военные спят прямо на полу в маленьком помещении сельского вокзала. Там же на батарее сушили форму. Предварительно известно, что у них не было воды.

Российские солдаты спали на вокзале прямо на полу / Фото Ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников

"Кошмар какой-то. Это что за такая необходимость в мирное время создавать подобные условия для военнослужащих? Это что за отношение высших должностных лиц к своему личному составу, к офицеру, сопровождающему бойцов? Где сотрудник штаба, который обязан контролировать эту командировку? Пошел на выходные и чай с баранками пьет?", – заявила Светлана Голубь, глава Ассоциации по содействию защиты прав военнослужащих и призывников – "Комитет солдатских матерей".

Голубь пояснила, что информацию должны были передать руководству. Впоследствии в Ассоциации написали, что:

военных подкармливало местное население, однако им не хватало;

впоследствии в штабе заявили, что солдат отправили в пункт назначения;

однако местные жители заявили, что отправили не всех военных;

более того, по данным источников, чиновники выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков;

после этого связь с источником прервалась, поэтому пока неизвестно, какие это были коробки.

Кратко о последних конфузах российской армии

Еще с октября 2021 года Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч российских военных.

19 февраля Владимир Зеленский заявил, что речь идет ориентировочно о 150 тысячах военных.

11 февраля российские военные, базирующиеся в Ростовской области, снова оконфузились. Танк армии России не способен противостоять погоде и в очередной раз застрял в болоте.

Кстати, 8 февраля в болоте застряли российские военные. В сети распространили видео, где солдаты страны-агрессора были не способны противостоять погоде и застряли в болоте.

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