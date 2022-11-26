Голодомор – тогда и сейчас: как и почему Россия воспроизводит геноцид времен СССР

В Украине и мире чтят память жертв Голодомора – геноцида, который организовал российский режим против украинцев почти 90 лет назад. Сегодня новая версия России снова реализует против Украины тактику геноцида и пытается уничтожить миллионы людей.

Геноцид как государственная политика России

Голодомор 1932 – 1933 годов – Страшная страница мировой истории. Долгое время ужасные события замалчивались, убийцы и их потомки и наследники сделали все, чтобы стереть память об огромных потерях. 24 канал вспоминает, как распад СССР разрушил заговор молчания и открыл ужасные факты.

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Истории, рассказанные живыми свидетелями Голодомора , шокировали, а еще больше шокировали циничные документы советской власти о механизмах создания искусственного голода. К сожалению, большинство документов до сих пор хранятся в России под грифом "секретно". Однако документы, доступные историкам четко указывают – это был спланированный геноцид, жертвами которого стали миллионы людей.

Миллионы жертв. Точного количества убитых и замученных голодом людей не знает никто. Историки называют цифру от 3 до 7 миллионов, некоторые указывают на возможное количество жертв в 10 миллионов человек. Воспоминания очевидцев изображают инфернальную картину со сценами каннибализма, горами мертвых тел вдоль дорог и вокруг городов, расстрельные команды и отряды карателей.



Полицейская коляска забирает бездомных и голодающих детей в Харькове авторская подпись Вайтинга Уильямса, размещенная в его статье о Голодоморе в Украине в журнале Answers в феврале 1933 года). Фото сделано в августе 1934 года / Whiting Williams Photographs / Western Reserve Historical Society

Разум отказывается осознавать эти страшные цифры. Миллион погибших, два, семь, десять. Для большинства людей это абстракция. Трудно вообразить, что кто-то способен убить столько людей. собственных граждан. Однако это было сделано. Миллионы обрекли насмерть. И сделали это носители так называемой "великой русской культуры", ценители Пушкина, Толстого и Достоевского. Сейчас их потомки стряпают по мирным домам в Херсоне и убивают людей, которых несколько месяцев назад сами провозгласили своими согражданами, а до этого — "одним народом".

"Братские могилы для голодающих" (авторская подпись). Окрестности Харькова, 1933 год. Alexander Wienerberger

Как и почему

Марксисты объясняли геноцид украинского народа классовой войной. Однако это не так. Фактически Голодомор был продолжением колониальной войны имперской России против Украины, целью которой было покорение украинского народа и его ассимиляция.

Украинцы, получившие свободу во время революции, не покорились большевикам даже после очередной потери государственности. Сопротивление продолжалось все 20-е годы и в начале 30-х. Его центрами стали деревни и хутора. Украинцы отчаянно не повиновались коллективизации и не желали идти рабами на "ударные строительства" первых пятилеток.



Дома, в которых жили рабочие "Днепрогэса" / Фото 1932 года. James Abbe / James Abbe Archive

В ответ на это Россия прибегла к собственной версии "окончательного решения" украинского вопроса. Убила миллионы и якобы покорила десятки миллионов украинцев.

Якобы, потому что Украина не покорилась. Не отказалась от геноцидных практик и Россия – новый Голодомор россияне устроили в Украине в 1946 – 1947 годах (его жертвами стали более миллиона человек). Цель нового преступления – та же, покорение украинцев.



1943 – 1944 годы / ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного

Украинцы продолжали борьбу с оккупантами, даже когда ситуация казалась безысходной. Ареной сопротивления стали консульство СССР во Львове 21 октября 1933 года и Львовский окружной суд, впоследствии украинские леса и горы, позже – кухни коммуналок, а иногда – сибирские и мордовские лагеря, и наконец – гранитная лестница Майдана в Киеве, носящая ныне имя Независимость.

Новая угроза

Украина восстановила собственную Независимость в 1991 году для того, чтобы больше никакой тиран не убивал миллионы украинцев. К сожалению, в 21 веке Российская империя в своем новом воплощении под названием "Российская Федерация" снова развязала войну против Украины и начала геноцид украинского народа. Иначе, похоже, россияне и не умеют.

Дед Путина по имени Спиридон был поваром Ленина и Сталина. Когда-то вокруг этого факта разгорелась целая война в русском сегменте Википедии. В итоге статью про повара кровавого тирана, чей внук стал также кровавым тираном, удалили как "неважную".В то же время история доказала, что "не важного" не существует, ведь это позволяет проследить связи между прошлым и современностью. Именно так, ведь нынешний властитель России продолжает совершенствовать практики, начатые Лениным и Сталиным.

Сегодня Россия стирает в пепел украинские города и убивает мирных людей. Уничтожение гражданских домов и так называемого "мирняка" — это части русской военной стратегии и база её побед. Так было при Сталине, так повторилось уже при Путине в Чечне, Сирии и Украине.

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Массовые депортации населения – не вымысел Путина. Эти геноцидные практики были отработаны еще в СССР, когда целые народы стали жертвами тирана. Речь о печально известных операциях "Висла" и "Запад", депортации крымскотатарского народа, чеченцев и ингушей. В 2022 году Россия депортировала более миллиона украинцев, а также поставила на конвейер похищение украинских детей, более того, даже не скрывает этого.

Россия не была бы собой, если бы не разыграла в 2022 году карту голода. На этот раз россияне решили масштабировать Голодомор на весь мир и устроили блокаду украинских портов в Черном море. Если бы эта людоедская стратегия сработала – новый искусственный голод мог бы распространиться уже не на десятки миллионов людей, как в 1932-1933, а на сотни миллионов.

Россия снова пытается повторить геноцид и убить украинцев / фото ОП

К счастью, Россия получила унизительную оплеуху в Черном море, а ее план хлебной блокады провалился. Впрочем, в Кремле придумали новый способ осуществления геноцида – враг в настоящее время беспощадно уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру Украины и пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в украинских городах и селах. Россия хочет, чтобы украинцы провели зиму без света, тепла и воды. То есть, вместо голодной смерти для украинцев навязывает холодную смерть.

Украина не одна

К счастью, в отличие от страшных событий Голодомора, Украина сейчас не одна. Россия в 21 веке осуществляет геноцид в режиме онлайн и сейчас каждый человек по доброй воле может увидеть преступления россиян против человечности в Украине своими глазами. 90 лет назад это мог сделать разве что бесшабашный Гарет Джонс, ныне – каждый, кто имеет доступ к интернету.

Даже Папа Римский Франциск вынужден был забыть о "великой русской культуре" и посмотреть правде в глаза. В настоящее время он уже не говорит, что агрессию против Украины спровоцировал абстрактный "Запад", а прямо сравнивает геноцид России Путина и геноцид России Сталина во время проповеди в Ватикане на площади Святого Петра.

В эту субботу (26 ноября) отмечается годовщина ужасного геноцида, Голодомора, истребление голодом 1932 – 1933 годов, который был искусственно вызван Сталиным. Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня страдают как мученики от агрессии,

– Папа Римский выбирает сторону добра 23 ноября 2022 года.

В отличие от событий 1932 – 1933, весь мир объединился ради Украины и делает все, чтобы Россия не победила. В настоящее время международное сообщество поняло, что война в Украине является продолжением национально-освободительной борьбы нашего народа, а Голодомор был ее трагической страницей. Именно поэтому, накануне парламенты Ирландии, Молдовы и Румынии признали Голодомор актом геноцида украинского народа, в ближайшее время сделает немецкий Бундестаг.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Это означает, что цивилизованный мир сделал выводы и не повторит ошибок. И тех, о которых горечью и грустью вспоминал в своем стихотворении "Помни" ("Европа молчала") Александр Олесь, и тех, что были совершены в 2014-м и накануне вторжения в 2022-м.

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Украина также выучила уроки поражений и трагедий 20 века и сделала выводы. Украина не покорилась россиянам, даже когда наши союзники давали нам несколько недель на сопротивление, обещали приютить где-то у себя президента Украины и не желали давать тяжелое оружие, чтобы не разозлить тирана. Украинцы имели на это собственное мнение – и тиран получил по зубам под Киевом, а затем и под Харьковом, на Донбассе и в Херсоне. Россия потеряла репутацию крепкой силы, большую часть армии и экономики. Ее будущее пасмурное, ближайшие поколения россиян точно будут жить в нищете безо всяких перспектив.

Украина помнит / фото – 24 канала

Россия проигрывает войну и сейчас едва ли не единственная ее надежда – геноцид мирного населения Но украинцев уже не запугать и не покорить. Сейчас украинцы понимают, что должны быть сильными и едиными. Только тогда возможна победа над извечным врагом. И станут невозможны новые геноциды.

Смерть врагам! Вечная память жертвам русского геноцида