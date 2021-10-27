Голодовку не прекращает: Денисова посетила Саакашвили в тюрьме Грузии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила в тюрьме в Рустави экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Омбудсмен рассказала, что политик отказывается от госпитализации в тюремную больницу.

По словам Людмилы Денисовой, Михеил Саакашвили убежден, что пребывание в тюремной больнице может быть опасным для его жизни. Причиной этого является то, что политик считает опасными тех, кто отбывает свой срок в этой колонии.

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Денисова рассказала о состоянии здоровья Саакашвили

Людмила Денисова заявила, что Михеил Саакашвили продолжает голодовку, поэтому состояние его здоровья может ухудшиться со дня на день. Грузинский омбудсмен провела инспекцию тюремной больницы колонии №18, куда предлагали госпитализировать политика, однако, по ее выводам, там недостаточная инфраструктура для лечения экс-президента.

По словам Денисовой, Саакашвили находится под наблюдением специалистов. Сам политик до сих пор убежден, что является личным узником президента России.

Более всего он (Саакашвили – 24 канал) не хочет навредить Украине и допустить кровопролития в Грузии. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы этого не допустить,

– заявила Денисова.

После встречи с омбудсменом у экс-президента Грузии состоялась встреча с врачом. Также у политика должна состояться встреча с украинским медиком. Во время разговора с уполномоченным по правам человека Саакашвили заявил, что его жизнь под вопросом.

Также Денисова заявила, что Министерство юстиции Грузии подписало договор с частной клиникой, куда в случае ухудшения состояния здоровья госпитализируют Михеила Саакашвили. По этому договору там уже лечили более 600 заключенных.

Саакашвили против принудительного кормления

Денисова рассказала журналистам, что Саакашвили категорически против принудительного кормления. Однако согласно протоколу тюремный врач может созвать совещание, чтобы одобрить принудительное кормление в случае критического состояния здоровья.

Поэтому, по словам Денисовой, Саакашвили будет выступать против принудительного кормления до тех пор, пока у него будет хватать сил.

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