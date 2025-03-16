В Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки"

В администрации Дональда Трампа выпустили официальное объяснение, почему решили приостановить финансирование "Голоса Америки". У президента США выдвинули ряд критических замечаний в отношении вещателя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, размещенное на сайте Белого дома.

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Как объяснили в Белом доме приостановление финансирования издания

В Белом доме объяснили, что указ Дональда Трампа гарантирует, что американские налогоплательщики "больше не будут на крючке радикальной пропаганды".

Администрация президента США также выдвинула ряд критических замечаний в отношении "Голоса Америки", приведя цитаты различных медиа, которые обвиняют издание в "нарушении журналистских стандартов и постоянном уходе от ответственности".

Среди претензий, которые опубликовал Белый дом к "Голосу Америки" были:

руководство "Голоса Америки" попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются заявления";

несколько репортеров "Голоса Америки" неоднократно публиковали комментарии против Трампа в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х, несмотря на политику беспристрастности социальных медиа;

в 2020 году "Голос Америки" писал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына экс-президента США Джо Байдена – Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".

в марте 2019 года "Голос Америки" показал сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США;

одно из изданий сообщало, что "Голос Америки" нанял "российского антиамериканского пропагандиста".

К слову, после указа Дональда Трампа более 1 300 работников "Голоса Америки" были отправлены в административный отпуск. Украинская редакция издания также приостановила свое вещание.