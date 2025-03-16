В Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки"
- Администрация Трампа решила приостановить финансирование "Голоса Америки", чтобы избежать финансирования "радикальной пропаганды за счет налогоплательщиков".
- Белый дом выдвинул критические замечания относительно "Голоса Америки", обвиняя его в "нарушении журналистских стандартов и избежании ответственности".
В администрации Дональда Трампа выпустили официальное объяснение, почему решили приостановить финансирование "Голоса Америки". У президента США выдвинули ряд критических замечаний в отношении вещателя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, размещенное на сайте Белого дома.
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Как объяснили в Белом доме приостановление финансирования издания
В Белом доме объяснили, что указ Дональда Трампа гарантирует, что американские налогоплательщики "больше не будут на крючке радикальной пропаганды".
Администрация президента США также выдвинула ряд критических замечаний в отношении "Голоса Америки", приведя цитаты различных медиа, которые обвиняют издание в "нарушении журналистских стандартов и постоянном уходе от ответственности".
Среди претензий, которые опубликовал Белый дом к "Голосу Америки" были:
- руководство "Голоса Америки" попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются заявления";
- несколько репортеров "Голоса Америки" неоднократно публиковали комментарии против Трампа в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х, несмотря на политику беспристрастности социальных медиа;
- в 2020 году "Голос Америки" писал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына экс-президента США Джо Байдена – Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".
- в марте 2019 года "Голос Америки" показал сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США;
- одно из изданий сообщало, что "Голос Америки" нанял "российского антиамериканского пропагандиста".
К слову, после указа Дональда Трампа более 1 300 работников "Голоса Америки" были отправлены в административный отпуск. Украинская редакция издания также приостановила свое вещание.