"Голос" проведет съезд партии: обсудят кандидатов на должность главы

"Голос" 29 июля проведет съезд партии. Ярослав Железняк рассказал, что окончательная повестка дня еще неизвестна.

Кандидатов на должность главы нет

Ранее было несколько кандидатов на должность председателя партии. Однако они отозвали свои заявления.

Интересно Финансирование "Голоса" до сих пор остановлено: глава НАПК назвал причину

Сергей Притула, к сожалению, покинул уже (партию – 24 канал), и конечно, как не является членом партии он и не будет претендовать. Пока я не слышал ни об одном кандидате на эту должность,

– рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, если претендент появится до 29 июля, то его обсудят. Если же нет, то у партийцев будет "много вопросов программных".

Заявление от Притулы так и не поступило

Политсовет партии удовлетворил заявление Притулы о выходе из партии. Железняк рассказал, что ждал его 2 – 3 недели, а потом появилась информация, что политик отправил его по "Новой почте". В то же время в "Голосе" его так и не видели.

"Но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о решении политсовета партии", – пояснил нардеп.

Он также добавил, что сейчас руководство партии не получило заявлений от 7 членов партии, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость".

Коротко о расколе "Голоса"