В "Голосе" говорят о смене главы фракции: Железняк возражает

Александра Устинова заявила, что фракция "Голос" 12 июля проголосовала за увольнение главы Ярослава Железняка. В то же время сам политик эту информацию отрицает.

Письмо об увольнении якобы направили Разумкову

По словам Устиновой, за увольнение Железняка проголосовали 11 нардепов – это большинство членов фракции. Соответствующее письмо уже отправили на рассмотрение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Интересно "Голос" мог стать альтернативой партии Порошенко, – социолог о расколе политсилы

Железняк давай да свиданья или в "Голосе" сменили главу фракции,

– заявила Устинова.

Временно исполнять обязанности главы будет заместитель Железняка Роман Костенко.

Нардеп "Голоса" Ярослав Рущишин объяснил, что главу фракции уволили, чтобы перезапустить работу партии, "которая последние полгода была заблокирована".

Железняк ответил Устиновой

В комментариях к сообщению нардепа глава фракции посоветовал ей внимательнее проверять информацию перед тем, как ее публиковать. На что Устинова ответила: "Несмотря на твои "съезды" большинство фракции проголосовало за твое увольнение с должности главы! Аллилуйя!".



Железняк посоветовал Устиновой проверять информацию / Скриншот 24 канала

С удивлением узнал, – Железняк

Глава фракции сразу отреагировал на заявление Устиновой в своем телеграме. Он подчеркнул, что "с удивлением узнал о выдумках коллеги из так называемой "Справедливости" о кадровых изменениях".

Согласно Положению о фракции "Голос", такое решение (об увольнении – 24 канал) одобряется 14 голосами. Даже если бы оно произошло (но нет). Плохо, что никто регламент и положение о фракции так и не прочитал,

– заметил политик.

Железняк посоветовал не верить информации о его увольнении.

Коротко о расколе "Голоса"

16 июня 10 нардепов от "Голоса" заявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". Все из-за недовольства поведением руководства политсилы. Так, политики требуют, чтобы главу партии Киру Рудик исключили из рядов политсилы из-за систематических прогулов заседаний Верховной Рады.

В тот же день часть нардепов выразили недоверие Железняку.

Кроме того, из партии ушел Сергей Притула. Он тоже не соглашался с политикой руководства.

29 июля "Голос" проведет партийный съезд. На нем планируют обсудить кандидатов на должность главы. Рудик утверждала, что именно на съезде все недоразумения и решат.