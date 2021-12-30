Голосов будет более чем достаточно, – Данилов назвал условие введения санкций против Порошенко

Алексей Данилов заявил, что ввести санкции против Петра Порошенко могут при определенных условиях. В частности необходимо чтобы в СНБО направили соответствующие документы.

Голосов будет достаточно, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что они "работают только с документами". Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания, которое состоялось 30 декабря.

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Какие документы будут направлены – мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Для того, чтобы решение было принято нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу,

– сказал Алексей Данилов.

Дело Порошенко: что известно

Петру Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Ее подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

Народный депутат сразу вылетел заграницу. Из польской столицы – Варшавы он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что на допросы ГБР ходить не будет.

По версии следствия, Порошенко во время пребывания на высшем государственном посту блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и подписал соглашение с боевиками на Донбассе по требованию российского руководства.

Брифинг Алексей Данилова по итогам заседания СНБО: смотрите видео