Голосов будет более чем достаточно, – Данилов назвал условие введения санкций против Порошенко
Источник:24 канал
Алексей Данилов заявил, что ввести санкции против Петра Порошенко могут при определенных условиях. В частности необходимо чтобы в СНБО направили соответствующие документы.
Голосов будет достаточно, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что они "работают только с документами". Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания, которое состоялось 30 декабря.
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Какие документы будут направлены – мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Для того, чтобы решение было принято нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу,
– сказал Алексей Данилов.
Дело Порошенко: что известно
- Петру Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Ее подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.
- Народный депутат сразу вылетел заграницу. Из польской столицы – Варшавы он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что на допросы ГБР ходить не будет.
- По версии следствия, Порошенко во время пребывания на высшем государственном посту блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и подписал соглашение с боевиками на Донбассе по требованию российского руководства.
Брифинг Алексей Данилова по итогам заседания СНБО: смотрите видео