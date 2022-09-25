В Италии стартовало голосование на выборах в парламент

25 сентября в Италии проходят внеочередные парламентские выборы. Впервые в истории должность премьер-министра может занять женщина.

В июле правительство премьер-министра Марио Драги из-за межпартийной борьбы покинуло должность. Поэтому в Италии на 25 сентября назначили внеочередные выборы в парламент.

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У кого больше шансов получить власть

Последние электоральные опросы, которые проходили две недели назад, показали, что альянс правых партий имеет наибольшую поддержку. Возглавляет объединение партия Джорджии Мэлони "Братья Италии".

Собственно, Мэлони является главной кандидатом на пост премьер-министра, поскольку политик является лидером альянса. Ее союзники – это партия "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони.

Как происходит голосование

В 2018 году на выборах партия "Братья Италии" набрала всего 4% голосов. С этого времени электоральные настроения существенно изменились.

Избиратели могут проголосовать на парламентских выборах 25 сентября с 7:00 до 23:00. Экзитполы обещают опубликовать, как только закончится голосование. Тем не менее, до объявления окончательного результата подсчетов придется ждать достаточно времени.

Принять участие в выборах могут 51,5 миллион граждан Италии в возрасте от 18 лет. Интересно, что до реформы 2019 участвовать в выборах могли принимать итальянцы, которым исполнилось 25.

Что привело к внеочередным парламентским выборам, как на это повлиял вопрос Украины

Предыстория этих выборов в парламент Италии заслуживает внимания. 21 июля премьер-министр Марио Драга ушел в отставку. Такое решение было вызвано тем, что развалилась коалиция, имевшая большинство в парламенте.

Фактически представительный орган Италии перестал функционировать, так как не мог прийти к согласию в ряде важных вопросов. В частности, лидер правящей партии "Пять звезд" Джузеппе Конте сначала пообещал передать Украине оружие, а затем отказался от своих слов. Поэтому бывший руководитель движения и действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что из-за рейтингов "Пять звезд" саботируют помощь нашему государству.

Кроме того, партии "Вперед, Италия" и "Лига" вышли из коалиции, потому что "Пять звезд" отказались голосовать за проект закона о помощи населению из-за инфляции и роста цен на энергоносители. Предполагалось, что парламент должен выделить помощь в размере 26 миллиардов евро.

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Итальянская избирательная система

Голосование в Итальянский парламент проходит в один тур каждые 5 лет. Во время него граждане Италии должны избрать 600 депутатов.

До конституционной реформы 2020 года в Италии избиралось в парламент более 900 депутатов.

Важно понимать, что в Италии смешанная избирательная система – то есть представителей от народа выбирают в мажоритарных округах и по партийным спискам по пропорции 2 к 1.

Если учитывать, что в Италии двухпалатный парламент, то:

245 депутатов (нижняя палата) и 122 сенаторов (верхняя палата) будут избраны по партийным спискам.

Остальные 147 депутатов и 74 сенатора – по мажоритарной системе.

Чтобы партия попала в парламент, она должна набрать не менее 3% голосов.

Что означает победа правых партий на выборах

Страны Европы обеспокоены результатами выборов в Италии. Не всем нравится "правая повестка", которую декларирует лидер электоральных симпатий Джорджия Мэлони.

Политик имеет националистические взгляды, критически относится к Европейскому Союзу и ее политической союзницей является партия "Forza Italia" Сильвио Берлускони, которая по словам All News Press является "частично расистской".

Берлускони раньше имел тесные связи с путиным. Однако Мэлони заявляла, что будет поддерживать Украину.

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К чему следует готовиться Украине

Ранее 24 канал анализировал возможные результаты выборов в Италии и как изменится поддержка Украины. Отношения Украины и Италии могут "похолодеть", несмотря на заявления Мелони.

Правые партии симпатизируют другим правым движениям в Европе. В частности, правую и пророссийскую позицию имеет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Достойно внимания – как выборы в Италии повлияют на Украину: смотрите видео