В США завершилось первое важное голосование по пакету помощи Украине

Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи. Среди них был пакет по помощи для Украины. которое позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

За поддержку процедуры проголосовали большинство членов нижней палаты Конгресса США. Это позволяет вынести эти законопроекты на рассмотрение Палаты. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как прошло голосование

Процедура, за которую проголосовали, позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей 4 законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирану и Китаю.

Процедуру поддержали 316 членов нижней палаты Конгресса США. Среди них 164 демократы и 149 республиканцев. Против высказались 94 члена, большинство которых – республиканцы.



Результаты голосования / Скриншот

Стоит заметить, что за принятие решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.

Финальное голосование за эти законопроекты в Палате ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты будут рассматривать все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет и вынесут законопроекты на голосование. Впоследствии, если все эти процедуры будут пройдены, законопроекты отправятся на голосование в Сенате США единым пакетом.

Законопроекты вступят в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Что известно о законопроекте помощи для Украины