Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции

Новый глава Нацполиции Игорь Клименко, находящийся на этой должности с 25 сентября, рассказал о своем отношении к узакониванию проституции и легких наркотиков. И если по второму он категорически против, то первое – поддерживает.

Об этом Клименко рассказал LB.ua.

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О проституции

"Если на государственном уровне примут цивилизованное законодательное решение о легализации проституции – наверное, да", – так ответил Игорь Клименко на вопрос журналиста об отношении нового главы НПУ к идее легализовать проституцию в Украине.

"Мы все равно от этой проблемы не избавимся", – при этом отметил Клименко.

Игорь Клименко – новый глава Нацполиции: краткая биография – в материале 24 канала.

Легкие наркотики и игорный бизнес

У главного полицейского также спросили его отношение к легализации легких наркотиков и игорного бизнеса.

"Что касается легализации легких наркотиков: я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – отметил Клименко.

А вот "игорный бизнес должен быть в руках государства, и оно этот бизнес должео четко контролировать".

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