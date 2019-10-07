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      Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции

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      Игорь Клименко – новый глава Национальной полиции Украины
      Игорь Клименко – новый глава Национальной полиции Украины / "Радіо Свобода"

      Новый глава Нацполиции Игорь Клименко, находящийся на этой должности с 25 сентября, рассказал о своем отношении к узакониванию проституции и легких наркотиков. И если по второму он категорически против, то первое – поддерживает.

      Об этом Клименко рассказал LB.ua.

      Читайте также: Глава Нацполиции озвучил условие для легализации оружия в Украине

      О проституции

      "Если на государственном уровне примут цивилизованное законодательное решение о легализации проституции – наверное, да", – так ответил Игорь Клименко на вопрос журналиста об отношении нового главы НПУ к идее легализовать проституцию в Украине.

      "Мы все равно от этой проблемы не избавимся", – при этом отметил Клименко.

      Игорь Клименко – новый глава Нацполиции: краткая биография – в материале 24 канала.

      Легкие наркотики и игорный бизнес

      У главного полицейского также спросили его отношение к легализации легких наркотиков и игорного бизнеса.

      "Что касается легализации легких наркотиков: я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – отметил Клименко.

      А вот "игорный бизнес должен быть в руках государства, и оно этот бизнес должео четко контролировать".

      Читайте также: Лучше, чем было, но не то, что хотелось бы, – глава Нацполиции о зарплате правоохранителей

       

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Игорь Клименко Полиция Наркотики Криминальные новости Законодательство Бизнес
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