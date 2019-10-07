14:41
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ

      Голова Нацполіції підтримує легалізацію проституції

      1270 Читать новость на русском
      Ігор Клименко – новий очільник Національної поліції України
      Ігор Клименко – новий очільник Національної поліції України / "Радіо Свобода"

      Новий глава Нацполіції Ігор Клименко, що на цій посаді з 25 вересня, розповів про своє ставлення до узаконення проституції та легких наркотиків. І якщо щодо другого він категорично проти, то перше – підтримує.

      Про це Клименко розповів LB.ua.

      Читайте також: Глава Нацполіції озвучив умову для легалізації зброї в Україні

      Про проституцію

      "Якщо на державному рівні ухвалять цивілізоване законодавче рішення щодо легалізації проституції – напевно, так", – так відповів Ігор Клименко на запитання журналіста щодо ставлення нового глави НПУ до ідеї легалізувати проституцію в Україні.

      "Ми все одно від цієї проблеми не позбудемося", – при цьому наголосив Клименко.

      Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія – у матеріалі 24 каналу.

      Легкі наркотики та гральний бізнес

      У головного поліцейського також запитали його ставлення до легалізації легких наркотиків та грального бізнесу.

      "Що стосується легалізації легких наркотиків: я бачив, чим закінчується приймання легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", – зазначив Клименко.

      А от "гральний бізнес повинен бути в руках держави, і вона цей бізнес повинна чітко контролювати".

      Читайте також: Краще, ніж було, але не те, що б хотілося, – голова Нацполіції про зарплату правоохоронців

       

       

      blog_ava
      У "Слузі народу" пояснили, чому Україна не може відмовитись від формули Штайнмаєра
      сьогодні
      13839
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Ігор Клименко Поліція Наркотики Кримінальні новини Законодавство Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Назвать вещи своими именами: почему патриотов бесит призрак капитуляции
      сьогодні , 14:30 Назвать вещи своими именами: почему патриотов бесит призрак капитуляции
      Михайло Дубинянський 267
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:30 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 2522
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сьогодні , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 154
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      сьогодні , 08:01 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 3548
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 7044
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук