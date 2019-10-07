Голова Нацполіції підтримує легалізацію проституції

Новий глава Нацполіції Ігор Клименко, що на цій посаді з 25 вересня, розповів про своє ставлення до узаконення проституції та легких наркотиків. І якщо щодо другого він категорично проти, то перше – підтримує.

Про це Клименко розповів LB.ua.

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Про проституцію

"Якщо на державному рівні ухвалять цивілізоване законодавче рішення щодо легалізації проституції – напевно, так", – так відповів Ігор Клименко на запитання журналіста щодо ставлення нового глави НПУ до ідеї легалізувати проституцію в Україні.

"Ми все одно від цієї проблеми не позбудемося", – при цьому наголосив Клименко.

Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія – у матеріалі 24 каналу.

Легкі наркотики та гральний бізнес

У головного поліцейського також запитали його ставлення до легалізації легких наркотиків та грального бізнесу.

"Що стосується легалізації легких наркотиків: я бачив, чим закінчується приймання легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", – зазначив Клименко.

А от "гральний бізнес повинен бути в руках держави, і вона цей бізнес повинна чітко контролювати".

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