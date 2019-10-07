Глава Нацполіції озвучив умову для легалізації зброї в Україні
Легалізацію зброї можливо провести тільки після завершення бойових дій. Для прийняття цього рішення необхідно спочатку вислухати експертів .
Також перед цим необхідно вилучити всю незаконну зброю, про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.
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Він також наголосив, що слід провести аналіз всіх аргументів за і проти.
Це все це після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї. Зате буде можливість належного контролю за легальним,
– наголосив Клименко.
Клименко також вважає, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.
"Я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", – зазначив він.
Новий глава Нацполіції підтримує внесення змін до законодавства легалізацію проституції, "тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося".
Схожу думку висловлював і резидент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що виступає проти легалізації зброї. На думку президента, легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.
Зазначимо, МВС України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка після того, як його попередник на посаді Сергій Князєв подав у відставку. Більше про ного очільника Нацполіції – тут.