Глава Нацполиции озвучил условие для легализации оружия в Украине

Легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий. Для принятия этого решения необходимо сначала выслушать экспертов .

Также перед этим необходимо изъять все незаконное оружие, об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

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Он также подчеркнул, что следует провести анализ всех аргументов за и против.

Это все это после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия. Однако будет возможность надлежащего контроля за легальным,

– подчеркнул Клименко.

Клименко также считает, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

"Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Думаю, общество пока к этому не готово", – отметил он.

Новый глава Нацполиции поддерживает внесение изменений в законодательство легализацию проституции, "потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".

Похожую мысль высказывал и резидент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что выступает против легализации оружия. По мнению президента, легализация оружия в стране, где идет война, это неправильно.

Отметим, МВД Украины назначило главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко после того, как его предшественник на посту Сергей Князев подал в отставку. Больше о невом главе Нацполиции – здесь.