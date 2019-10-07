11:37
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Глава Нацполиции озвучил условие для легализации оружия в Украине

      88 Читати новину українською
      Только после окончания боевых действий, – Клименко о легализации оружия
      Только после окончания боевых действий, – Клименко о легализации оружия / npu.gov.ua

      Легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий. Для принятия этого решения необходимо сначала выслушать экспертов .

      Также перед этим необходимо изъять все незаконное оружие, об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

      Это интересно: Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским

      Он также подчеркнул, что следует провести анализ всех аргументов за и против.

      Это все это после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия. Однако будет возможность надлежащего контроля за легальным,
      – подчеркнул Клименко.

      Клименко также считает, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

      "Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Думаю, общество пока к этому не готово", – отметил он.

      Новый глава Нацполиции поддерживает внесение изменений в законодательство легализацию проституции, "потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".

      Похожую мысль высказывал и резидент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что выступает против легализации оружия. По мнению президента, легализация оружия в стране, где идет война, это неправильно.

      Отметим, МВД Украины назначило главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко после того, как его предшественник на посту Сергей Князев подал в отставку. Больше о невом главе Нацполиции – здесь.

       

       

      blog_ava
      Как не потерять деньги из-за колебания курса: советы финансового консультанта
      сегодня
      1916
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Игорь Клименко Наркотики Полиция Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 22
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 октября , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 989
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 октября , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 206
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 652
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук