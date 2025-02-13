Взрывы раздавались в Беларуси ночью: ПВО работала против неизвестных дронов над Гомелем

Неожиданные звуки услышали жители белорусского Гомеля ночью 13 февраля. Это были жужжание БПЛА и взрывы.

В местных сообществах белорусы выкладывали видео и жаловались на "п**дец". 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Дроны над Гомелем: что известно о взрывах в Беларуси 13 февраля

Все началось еще перед началом суток 13 февраля. В сети начали появляться видео и сообщения белорусов о вероятной атаке БПЛА в районе города Гомель.

Очевидцы говорили о звуках взрывов, работе ПВО, а также зафиксировали в небе падение объектов в огне. Событие засвидетельствовали в самом Гомеле и в его окрестностях.

Заметим, что именно в это время Россия атаковала Украину в очередной раз своими ударными дронами. Так что весьма вероятно, что какие-то из них залетели на территорию Беларуси, что случается не впервые.

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Есть в сети также непроверенная информация, что что дроны попадали в селах Романовичи, Новая Белица и в микрорайоне Гомеля Волотов.

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К слову, буквально несколько недель назад, 28 января, была информация, что в Мозырском районе Беларуси ПВО сбила российский ударный БПЛА. Да и вообще за год на белорусские территории залетали около 400 дронов России.