Гончарук о влиянии Коломойского: не зависим ни от одного олигарха

Нынешнее украинское правительство не зависит ни от одного олигарха, прежде всего оно ориентируется на президента. Власти необходима достаточная компетенция и независимость.

Вопрос не в олигархах, вопрос – в органах власти, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в интервью "НВ".

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Так премьер ответил на вопрос журналистки о возможном влияние Игоря Коломойского на правительство.

Я бы не хотел сводить наш диалог к персоналиям. Не из-за того, что есть "плохой" Ахметов, Коломойский, Пинчук или кто-либо другой. Они (органы власти – 24 канал) должны иметь достаточную компетенцию и независимость, для того чтобы о принципах и о фамилиях вообще речь не шла,

– сказал Гончарук.

Он также добавил, что сегодня украинское правительство не зависит ни от одного олигарха – оно ориентировано исключительно на людей и на президента.

"Президента выбрали люди, и президент для нас камертоном. Это человек, на которого мы ориентируемся в первую очередь; который является, по сути, если хотите, нашим "заказчиком". Вместе с парламентом, конечно, потому что мы воспринимаем все это как командную игру", – отметил премьер.

Гончарук подчеркнул, что смена страны одним человеком – "задача, которая не может быть выполнена". По его словам, это задача большой команды.

Коломойский и власть: что надо знать

Владимиру Зеленскому постоянно напоминали о влиянии олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1".

Бизнесмен вернулся в Украину как раз через некоторое время после победы Зеленского во втором туре выборов. До єтого Коломойский жил за границей два года.

во втором туре выборов. До єтого Коломойский жил за границей два года. Окружение нынешнего президента утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния. Однако сам Коломойский признался что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Офис президента возглавляет Андрей Бнгдан – экс-юрист Коломойского.

Встречи уже были. Так, Владимир Зеленский виделся с Игорем Коломойским 10 сентября во время форума "Диалог с бизнесом". Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.