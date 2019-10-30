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      Гончарук о влиянии Коломойского: не зависим ни от одного олигарха

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      Гончарук прокомментировала влияние Коломойского на правительство
      Гончарук прокомментировала влияние Коломойского на правительство / Getty Images

      Нынешнее украинское правительство не зависит ни от одного олигарха, прежде всего оно ориентируется на президента. Власти необходима достаточная компетенция и независимость.

      Вопрос не в олигархах, вопрос – в органах власти, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в интервью "НВ".

      Важно: Друг, прошлое прошло, – Зеленский рассказал, чего ждет от Коломойского

      Так премьер ответил на вопрос журналистки о возможном влияние Игоря Коломойского на правительство.

      Я бы не хотел сводить наш диалог к персоналиям. Не из-за того, что есть "плохой" Ахметов, Коломойский, Пинчук или кто-либо другой. Они (органы власти – 24 канал) должны иметь достаточную компетенцию и независимость, для того чтобы о принципах и о фамилиях вообще речь не шла,
      – сказал Гончарук.

      Он также добавил, что сегодня украинское правительство не зависит ни от одного олигарха – оно ориентировано исключительно на людей и на президента.

      "Президента выбрали люди, и президент для нас камертоном. Это человек, на которого мы ориентируемся в первую очередь; который является, по сути, если хотите, нашим "заказчиком". Вместе с парламентом, конечно, потому что мы воспринимаем все это как командную игру", – отметил премьер.

      Гончарук подчеркнул, что смена страны одним человеком – "задача, которая не может быть выполнена". По его словам, это задача большой команды.

      Коломойский и власть: что надо знать

      • Владимиру Зеленскому постоянно напоминали о влиянии олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1".
      • Бизнесмен вернулся в Украину как раз через некоторое время после победы Зеленского во втором туре выборов. До єтого Коломойский жил за границей два года.
      • Окружение нынешнего президента утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния. Однако сам Коломойский признался что помогал ему советами – и продолжает это делать.
        Офис президента возглавляет Андрей Бнгдан – экс-юрист Коломойского.

       

      Встречи уже были. Так, Владимир Зеленский виделся с Игорем Коломойским 10 сентября во время форума "Диалог с бизнесом". Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

      • В Офисе Президента заявили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление Донбасса.
      • Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал на встрече с олигархом Коломойским.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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