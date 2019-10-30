Гончарук про вплив Коломойського: не залежимо від жодного олігарха

Теперішній український уряд не залежить від жодного олігарха, найперше він орієнтується на президента. Владі необхідна достатня компетенція і незалежність.

Питання не в олігархах, питання – в органах влади, про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю "НВ".

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Так прем’єр відповів на запитання журналістки про можливий вплив Ігоря Коломойського на уряд.

Я б не хотів зводити наш діалог до персоналій. Не через те, що є "поганий" Ахметов, Коломойський, Пінчук чи будь-хто інший. Вони (органи влади – 24 канал) повинні мати достатню компетенцію і незалежність, для того щоби про принципи і про прізвища взагалі не йшлося,

– сказав Гончарук.

Він також додав, що сьогодні український уряд не залежить від жодного олігарха – він орієнтований виключно на людей та на президента.

"Президента обрали люди і президент для нас є камертоном. Це людина, на яку ми орієнтуємося в першу чергу; яка є, по суті, якщо хочете, нашим "замовником". Разом із парламентом, звичайно, тому що ми сприймаємо все це як командну гру", – зазначив прем’єр.

Гончарук наголосив, що зміна країни однією людиною – "завдання, яке не може бути виконаним". За його словами, це завдання великої команди.

Коломойський і влада: що треба знати

Володимиру Зеленському постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського ще під час передвиборчої кампанії. Глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".

Бізнесмен повернувся в Україну якраз через деякий час після перемоги Зеленського у другому турі виборів. До того Коломойський жив за кордоном два роки.

у другому турі виборів. До того Коломойський жив за кордоном два роки. Оточення теперішнього президента стверджує, що олігарх не має на нього жодного впливу. Однак сам Коломойський зізнався , що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити. Офіс президента очолює Андрій Бнгдан – ексюрист Коломойського.

Зустрічі вже були. Так, Володимир Зеленський бачивсяз Ігорем Коломойським 10 вересня під час форуму "Діалог з бізнесом". Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.