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      Гончарук про вплив Коломойського: не залежимо від жодного олігарха

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      Гончарук прокоментува вплив Коломойського на уряд
      Гончарук прокоментува вплив Коломойського на уряд / Getty Images

      Теперішній український уряд не залежить від жодного олігарха, найперше він орієнтується на президента. Владі необхідна достатня компетенція і незалежність.

      Питання не в олігархах, питання – в органах влади, про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю "НВ".

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      Так прем’єр відповів на запитання журналістки про можливий вплив Ігоря Коломойського на уряд.

      Я б не хотів зводити наш діалог до персоналій. Не через те, що є "поганий" Ахметов, Коломойський, Пінчук чи будь-хто інший. Вони (органи влади – 24 канал) повинні мати достатню компетенцію і незалежність, для того щоби про принципи і про прізвища взагалі не йшлося,
      – сказав Гончарук.

      Він також додав, що сьогодні український уряд не залежить від жодного олігарха – він орієнтований виключно на людей та на президента.

      "Президента обрали люди і президент для нас є камертоном. Це людина, на яку ми орієнтуємося в першу чергу; яка є, по суті, якщо хочете, нашим "замовником". Разом із парламентом, звичайно, тому що ми сприймаємо все це як командну гру", – зазначив прем’єр.

      Гончарук наголосив, що зміна країни однією людиною – "завдання, яке не може бути виконаним". За його словами, це завдання великої команди.

      Коломойський і влада: що треба знати 

      • Володимиру Зеленському постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського ще під час передвиборчої кампанії. Глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".
      • Бізнесмен повернувся в Україну якраз через деякий час після перемоги Зеленського у другому турі виборів. До того Коломойський жив за кордоном два роки. 
      • Оточення теперішнього президента стверджує, що олігарх не має на нього жодного впливу. Однак сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.
      • Офіс президента очолює Андрій Бнгдан – ексюрист Коломойського

      Зустрічі вже були. Так, Володимир Зеленський бачивсяз Ігорем Коломойським 10 вересня під час форуму "Діалог з бізнесом". Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

      • В Офісі Президента заявили, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення Донбасу.
      • Тому, цілком імовірно, що саме ці теми український лідер підіймав на зустрічі з олігархом Коломойським.
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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Ігор Коломойський
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