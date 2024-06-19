Военный сравнил "живучесть" украинских и российских дронов

Украине благодаря активному использованию большого количества беспилотных летательных аппаратов удалось остановить наступление россиян на Харьковщине. Западные СМИ уверены, что сегодня в гонке беспилотников з Россией наша страна является лидером– как по количеству, так и по инновациям.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что сейчас Украина догнала россиян в количестве использования беспилотных летательных аппаратов. Однако важно говорить о "живучести" того или иного борта на линии боевого соприкосновения.

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Украина – максимально эффективна

Например, если взять пять беспилотников противника и пять украинских, то в среднем за одну неделю, ориентировочно мы теряем пять, а враг – два БПЛА.

Это обусловлено тем, что противник на сегодня имеет подавляющее количество средств радиоэлектронной борьбы на поле боя. Также российские средства противовоздушной обороны на приоритетных для врага отрезках фронта представлены в огромном количестве,

– отметил командир батальона.

Соответственно, по его словам, потери средств БпЛА у Сил обороны выше, чем у противника.

Со временем эта ситуация будет решена благодаря тому, что Украина получила разрешение на применение западного оружия по территории России. Это должно существенно уменьшить количество противовоздушных средств противника.

Также Украина ожидает самолеты F-16, которые смогут наносить высокоточные удары по территории России, выбивая вражеские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Это позволит со временем выйти на паритет с россиянами.

Сейчас наши дипломатические миссии отрабатывают с западными партнерами возможность предоставления Украине больше систем Patriot, боеприпасов и другой номенклатуры противовоздушных средств, а также средств радиоэлектронной разведки.

"В то же время Украина является максимально эффективной в сбивании беспилотников противника разведывательного и ударного типов действия, которые находятся в глубине оперативного пространства над мирными украинскими городами", – подчеркнул Юрий Федоренко.