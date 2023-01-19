Google ошибочно "похоронил" Арсена Авакова

При поиске у Google информации о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове указывалось, что он якобы умер. Впоследствии ошибку исправили.

В Google в результатах поиска о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове указывалось, что он как будто умер в среду, 18 января, во время трагедии в Броварах. Об этом сообщает 24 Канал.

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Ошибку уже исправили

Указанные данные полностью аналогичны данным смерти преемника Авакова – Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе в Броварах.

Заметим, при переходе на сайт "Википедия", из которой показана информация, ошибки о "смерти Авакова" нет. Впоследствии ошибку в данных об Авакове все же исправили.



Ошибка в данных экс-министра / Скриншот

Что известно о трагедии в Броварах 18 января