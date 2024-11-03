Google "слил" данные о позициях военных систем ВСУ: как к этому может быть причастна Россия

Снимки Google Maps "раскрыли" размещение военных систем украинских военных, их активно распространила российская сторона. Впрочем компания согласилась исправить ситуацию только после публичной огласки.

Для того, чтобы анализировать проблему, стоит понимать алгоритмы работы Google. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, карты не обновляются достаточно быстро, это может подтвердить каждый, кто ими пользуется.

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Как может быть причастна Россия

Есть определенный период обновления. Некоторые карты меняют раз в 3 года, некоторые ежегодно. Но существует мнение, что если есть постоянный запрос на конкретную локацию, периодический спрос на нее, то автоматически это место определяется как популярное и важное. Соответственно его надо обновлять чаще.

Я делаю очень осторожное предположение, но, возможно, российские хакеры или боты создают искусственный спрос на конкретные локации, к которым сейчас не имеют доступа. Тогда Google автоматически удовлетворяет спрос и "засвечивает" наши позиции,

– предположил Иван Ступак.

Есть надежда, что после обращения внимания компании на эту проблему, в будущем подобных случаев не будет. Должно быть четкое понимание, что можно выкладывать в публичное пространство, а что нет.

Прежде всего говорится о тыловых районах, а не о фронте. Ведь боевые действия изменчивы, позиции, размещения войск меняются, а информация быстро становится устаревшей. Другая ситуация с системами ПВО, производственными мощностями – Google действительно мог "слить" эти данные.