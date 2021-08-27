Google и Microsoft инвестируют миллиарды долларов в кибербезопасность США – Голос Америки

В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена с лидерами технологических гигантов. Обсудили вопросы усиления кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры.

Байден подчеркнул важность сотрудничества с частным сектором в сфере кибербезопасности. Некоторые компании-участницы объявили о масштабных инвестициях.

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Google решила инвестировать 10 миллиардов долларов в 5-летнюю программу кибербезопасности. В то же время Microsoft выделит 20 миллиардов. IBAN и Apple объявили о планах провести тренинги для более 100 тысяч экспертов в области безопасности.

Декларация о стихийном бедствии в Калифорнии

Байден одобрил декларацию о масштабном стихийном бедствии в Калифорнии. Это позволит штату, где бушует 10 крупных лесных пожаров, получить необходимые федеральные деньги.

Взрывы в Кабуле

В результате взрывов в Афганистане погибли американские морские пехотинцы и несколько военнослужащих получили ранения. В кабульскую больницу доставили 60 раненых, 6 из них умерли. Стоит отметить, что за несколько часов до взрыва дипломаты США настаивали, чтобы американцы покинули территорию аэропорта из-за опасности.

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