Google и Microsoft инвестируют миллиарды долларов в кибербезопасность США – Голос Америки
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена с лидерами технологических гигантов. Обсудили вопросы усиления кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры.
Байден подчеркнул важность сотрудничества с частным сектором в сфере кибербезопасности. Некоторые компании-участницы объявили о масштабных инвестициях.
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Google решила инвестировать 10 миллиардов долларов в 5-летнюю программу кибербезопасности. В то же время Microsoft выделит 20 миллиардов. IBAN и Apple объявили о планах провести тренинги для более 100 тысяч экспертов в области безопасности.
Декларация о стихийном бедствии в Калифорнии
Байден одобрил декларацию о масштабном стихийном бедствии в Калифорнии. Это позволит штату, где бушует 10 крупных лесных пожаров, получить необходимые федеральные деньги.
Взрывы в Кабуле
В результате взрывов в Афганистане погибли американские морские пехотинцы и несколько военнослужащих получили ранения. В кабульскую больницу доставили 60 раненых, 6 из них умерли. Стоит отметить, что за несколько часов до взрыва дипломаты США настаивали, чтобы американцы покинули территорию аэропорта из-за опасности.
Выпуск программы "Голос Америки" за 26 августа: видео