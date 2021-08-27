Байден підкреслив важливість співпраці з приватним сектором у сфері кібербезпеки. Деякі компанії-учасниці оголосили про масштабні інвестиції.

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Google вирішила інвестувати 10 мільярдів доларів у 5-річну програму кібербезпеки. Водночас Microsoft виділить 20 мільярдів. IBAN та Apple оголосили про плани провести тренінги для понад 100 тисяч експертів у сфері безпеки.

Декларація про стихійне лихо у Каліфорнії

Байден схвалив декларацію про масштабне стихійне лихо у Каліфорнії. Це дозволить штату, де вирує 10 великих лісових пожеж, отримати необхідні федеральні гроші.

Вибухи у Кабулі

Внаслідок вибухів в Афганістані загинули американські морські піхотинці та кілька військовослужбовців отримали поранення. До кабульської лікарні доправили 60 поранених, 6 з них померли. Варто зазначити, що за кілька годин до вибуху дипломати США наполягали, аби американці залишили територію аеропорту через небезпеку.

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