Горел автосалон, есть пострадавшие: в ГСЧС показали кадры последствий атаки на Киевщину

Российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область. Так, под прицелом врага оказался Броварской район.

Известно, что есть травмированные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия атаки на Киевскую область

Ночью российские БпЛА попали по территории Броварского района.

В ГСЧС сообщили, что из-за попадания на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых авто, еще 19 транспортных средств повреждены.

Кроме этого, произошло возгорание автосалона и 6 автомобилей внутри. Пожарным удалось спасли административное здание.

В результате атаки травмированы два человека,

– говорится в сообщении.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 62 спасателя и 14 единиц техники.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

Напомним, что этой ночью и Днепропетровская область под массированной атакой вражеских "Шахедов". Громко было в Днепре и Каменском.

Глава ОВА Сергей Лысак утром 4 апреля сообщил, что из-за массированной атаки беспилотниками есть повреждения в Днепре и пригороде.

Так, там изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка, здание, что не эксплуатировалась, авто, газопровод и линия электропередач. Спасатели уже укротили пожары.