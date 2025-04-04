Горел автосалон, есть пострадавшие: в ГСЧС показали кадры последствий атаки на Киевщину
- Ночью 4 апреля российские БПЛА попали по территории Броварского района.
- Из-за попадания на парковке вспыхнуло несколько транспортных средств.
- Также произошло возгорание автосалона и нескольких авто внутри.
- В результате атаки травмированы два человека.
Российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область. Так, под прицелом врага оказался Броварской район.
Известно, что есть травмированные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также Взрывы в Харькове, Киеве и Днепре, тревога в ряде областей: "Шахеды" атаковали Украину
Последствия атаки на Киевскую область
Ночью российские БпЛА попали по территории Броварского района.
В ГСЧС сообщили, что из-за попадания на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых авто, еще 19 транспортных средств повреждены.
Кроме этого, произошло возгорание автосалона и 6 автомобилей внутри. Пожарным удалось спасли административное здание.
В результате атаки травмированы два человека,
– говорится в сообщении.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 62 спасателя и 14 единиц техники.
Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС
Напомним, что этой ночью и Днепропетровская область под массированной атакой вражеских "Шахедов". Громко было в Днепре и Каменском.
Глава ОВА Сергей Лысак утром 4 апреля сообщил, что из-за массированной атаки беспилотниками есть повреждения в Днепре и пригороде.
Так, там изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка, здание, что не эксплуатировалась, авто, газопровод и линия электропередач. Спасатели уже укротили пожары.