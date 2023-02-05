Завез в лес: в Полтавской области мужчина избил подростка, который бросал снежки в автомобиль
Источник:Полиция Полтавской области
В Горишних Плавнях женщина сообщила, что ее сына избил неизвестный мужчина. Сначала он вывез подростка в лес.
Об этом сообщили в Национальном управлении полиции Полтавской области. Инцидент произошел 3 февраля.
К теме Избили дочь и ушли спать: в Киеве госпитализировали 13-летнюю девочку
"По предварительной информации установлено, что конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто, не реагировали на водительские замечания и вели себя некорректно", – рассказали в полиции.
У мужчины конфисковали автомобиль
По информации правоохранителей, поведение подростков разозлило 48-летнего мужчину. Он решил вывезти одного из ребят в лес и избить.
Полиция личность мужчины установила. Продолжаются следственные действия. Пока несовершеннолетний парень находится в больнице, где ему оказывают помощь и устанавливают степень тяжести телесных повреждений, – отметили полицейские.
По факту избиения подростка открыли уголовное производство. У мужчины конфисковали транспортное средство. В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины происшествия в пределах начатого досудебного расследования.
Другие инциденты в Полтавской области
- Также в Горишних Плавнях 4 февраля мужчина с 5-месячным младенцем провалились под лед. Их спас местный рыбак и полицейские.
- Вблизи села Ивановка, 28 января, микроавтобус столкнулся с грузовиком. К несчастью, погибли 3 человека.
- Женщина летом 2022 года из-за ревности облила бензином и подожгла знакомую своего мужа. В январе нападавшего отправили за решетку.