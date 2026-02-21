Вспыхнули 5 резервуаров: спутники NASA фиксируют масштабный пожар на Нефтегорском ГПЗ
- В Самарской области России на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе произошел масштабный пожар после атаки, в результате которой вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров.
- По предварительным данным, пожар вызвали 4 неизвестные беспилотники, а спутниковые данные NASA зафиксировали мощные тепловые сигнатуры, что свидетельствует о масштабном возгорании.
В Самарской области России 21 февраля вспыхнул масштабный пожар на территории Нефтегорского газоперерабатывающего завода. После атаки там вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Что известно о пожаре на Нефтегорском ГПЗ?
Вечером 20 февраля в Самарской области России вспыхнул местный газоперерабатывающий завод. Речь идет об АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" – предприятие, которое специализируется на переработке природного и попутного нефтяного газа с месторождений региона.
По предварительным данным, по меньшей мере 4 неизвестных беспилотника поразили 5 резервуаров. Местные источники сообщают о сильном пожаре на территории предприятия. Спутниковые данные NASA фиксируют мощные тепловые сигнатуры – это свидетельствует о масштабном возгорании.
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, ночью были нанесены удары по 2 промышленным площадкам в Самарской области. Пострадавших якобы нет.
В Самарской области пылает Нефтегорский ГПЗ: смотрите видео
Где на территории России недавно было неспокойно?
21 февраля неизвестные дроны атаковали Татарстан. По данным мониторинговых каналов, воздушные цели были похожи на "Шахеды". К слову, именно здесь расположен завод по производству российских ударных беспилотников этого типа. В результате атаки в аэропорту Казани задержано 50 рейсов – продолжительность задержек достигает 14 часов.
В тот же день звуки взрывов слышали жители Удмуртии, в России. Под ударом оказался Уткинский завод. Именно там россияне производят ракеты к "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Орешник", межконтинентальные к комплексам РС-24 "Ярс".
Вечером 20 февраля неизвестные дроны атаковали несколько НПЗ в Краснодаре и Анапе. Обломки от дронов повредили газовую трубу, чем вызвали пожар. Кроме того, они уничтожили около 10 автомобилей и выбили стекла в окнах. Один человек ранен.