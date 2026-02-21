Вспыхнули 5 резервуаров: спутники NASA фиксируют масштабный пожар на Нефтегорском ГПЗ

В Самарской области России 21 февраля вспыхнул масштабный пожар на территории Нефтегорского газоперерабатывающего завода. После атаки там вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Смотрите также Россияне скулят о потере Су-34: летчик-инструктор предположил, как его сбили

Что известно о пожаре на Нефтегорском ГПЗ?

Вечером 20 февраля в Самарской области России вспыхнул местный газоперерабатывающий завод. Речь идет об АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" – предприятие, которое специализируется на переработке природного и попутного нефтяного газа с месторождений региона.

По предварительным данным, по меньшей мере 4 неизвестных беспилотника поразили 5 резервуаров. Местные источники сообщают о сильном пожаре на территории предприятия. Спутниковые данные NASA фиксируют мощные тепловые сигнатуры – это свидетельствует о масштабном возгорании.

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, ночью были нанесены удары по 2 промышленным площадкам в Самарской области. Пострадавших якобы нет.

В Самарской области пылает Нефтегорский ГПЗ: смотрите видео

Где на территории России недавно было неспокойно?