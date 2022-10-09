Белый дом отреагировал на взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту утром 8 октября произошел взрыв. В Белом доме заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин не проявляет никакого интереса к завершению войны.

Взрыв на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров с Россией, раздался около 6:00. В результате этого разрушениям подверглось как автомобильное, так и железнодорожное полотно.

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В Белом доме отреагировали на взрыв на Крымском мосту

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США будут продолжать вооружать Украину, однако от прямых комментариев по поводу взрыва на Крымском мосту он отказался.

У нас действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу вам сказать, это то, что Путин начал эту войну, и Путин мог бы закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны,

– отметил Кирби.

По его словам, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, однако Путин не проявляет никакой заинтересованности в этом.

"Скорее наоборот. Призвав сотни тысяч резервистов, политически аннексировав или, по крайней мере, пытаясь аннексировать четыре территории Украины, он продемонстрировал все признаки того, что он удваивает ставки", – добавил спикер.

Кирби отметил, что именно поэтому представители США почти каждый день общаются с украинцами. В то же время, Соединенные Штаты не замечают никаких признаков того, что Путин решил применить ядерное оружие. По словам спикера Белого дома менять стратегическую позицию США нет причин.

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Подрыв Крымского моста: коротко

После "хлопка" на Крымском мосту Путин решил срочно собрать Совбез. Заседание запланировано на понедельник, 10 октября. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Также Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты возложили на ФСБ.

В американском институте изучения войны считают, что козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту назначат Минобороны России, чтобы снять вину с Путина.

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