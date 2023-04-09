Террорист Гиркин создал движение в защиту провоенной фракции в Кремле: он продвигает цели определенных лиц

Бывший российский офицер, ярый националист и военный преступник Игорь Гиркин создал общественное движение "Клуб разъяренных патриотов". Вместе с семью другими ультранационалистами он пытается помочь России выиграть войну.

Кроме того, усилия "клуба" направлены на то, чтобы избежать внутреннего конфликта внутри страны-агрессора. Его участники обвинили большинство кремлевских чиновников в антивоенной фракции.

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Участники "клуба" боятся, что в России начнутся масштабные внутренние конфликты

Террорист Гиркин пытается продвигать свои провоенные настроения. Для этого он создал "Клуб разъяренных патриотов", который выражает свое недовольство действующими политиками Кремля.

Большинство российских чиновников ультранационалист считает антивоенными. Он утверждает, что они желают проигрыша России и договоренностей с Западом, чтобы снова получить доступ к своему состоянию и зарубежным благам.

Об этом сообщили в Институте изучения войны. Движение Гиркина уже успел столкнуться с сопротивлением от председателя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Клуб утверждает, что стремится "помочь российским властям" - вероятно, имея в виду провоенную группировку внутри Кремля - своевременно завершить "специальную военную операцию", утверждая, что затяжная война в Украине может побуждать антивоенных чиновников к восстанию. Группа также заявила, что пытается построить оборонную сеть, чтобы противостоять перевороту в России в таком случае.

– рассказали аналитики.

Гиркин может продвигать политические интересы ФСБ

"Клуб" Гиркина может быть признаком того, что раскол в Кремле углубился во время неудачной зимней наступательной кампании оккупантов или накануне нового украинского контрнаступления. Кроме того, эксперты отмечают, что военный преступник может продвигать политические цели ФСБ.

О том, что террорист имеет защиту со стороны силовиков, свидетельствует то, что на протяжении войны он позволял себе безжалостно и нагло критиковать Путина. Также The Insider и Bellingcat ранее заявляли, что Гиркин постоянно использовал разные паспорта под вымышленными именами, полученными от ФСБ России.

Хотя неясно, какой силовик защищает Гиркина и какими могут быть его мотивы, защитник Гиркина, возможно, пытается привлечь внимание Путина и сформировать его решение посредством публичного дискурса.

– констатировали в ISW.

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К слову, раньше 24 Канал рассказывал, кто именно входит в "Клуб разъяренных патриотов России". Среди участников группы Гиркина – коллаборанты и фанаты "великой России".